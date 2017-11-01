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Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan OHAL açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:29
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan OHAL açıklaması

Bozdağ, “ OHAL ilan edildiğinde üç ay dedik, ben konuştum o zaman da inşallah üç aydan sonra buna ihtiyaç kalmaz, hatta daha erken de bitirebiliriz dedik. Ancak, Türkiye’nin 15 Temmuz'da karşı karşıya olduğu tehdit ve OHAL ilan edildikten sonra yapılan çalışmalar gösterdi ki bizim gördüğümüz, buz dağının bir kısmı. Örgütün yapısı, çalışma yöntemi, takıyyeyi esas alması ve bunların tespiti konusundaki zorluklar ve bu örgüte terör örgütü nazarıyla bakışın sonradan olması ve geçmişte böyle bir bakış, kriminal bir yaklaşım olmaması; eldeki bilgi, belge, delil durumu nedeniyle mücadelenin zaman alacağı görülmüş ve bu nedenle, bu tehdidi bertaraf etmek maksadıyla bu zamanı da dikkate alarak OHAL’in uzatılma ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca OHAL sadece FETÖ için değil PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadele için de kullanılmaktadır. Şu anda vatandaşımızın OHAL’den dolayı rutin hayatında bir değişiklik yoktur. Terör örgütlerinin bir rahatsızlığı vardır, çünkü OHAL onlara etkin bir şekilde uygulanıyor ve onlar bundan fevkalade rahatsızlar. Ama vatandaşın rutin hayatında, gündelik hayatında 20 Temmuzdan öncesi ve sonrası arasında bir fark olmadığını, her türlü hakkını, hukukunu kullandığını özellikle ifade etmekte fayda görüyorum" ifadelerini kullandı.

"OHAL, İHTİYAÇ KALKTIĞI ZAMAN KALKACAKTIR"

OHAL'in ne zaman kalkacağına ilişkin ise Bozdağ, "Bu, ihtiyaç kalktığı zaman elbette kalkacaktır, zaruret kalktığı zaman kalkacaktır. Fransa’da OHAL kalktı ama Fransa Hükümeti, çıkardığı yasayla OHAL’de ihtiyaç duyduğu bütün maddeleri normal yasaya taşıdı, dolayısıyla o ihtiyaç duyduğu kuralları yasaya taşıdığı için OHAL’e ihtiyacı kalmadı. Yani onların koyduğu kuralları biz Türkiye’ye getirsek herkes ayağa kalkar ama Fransa’da olunca demokratik oluyor, hukuk devletine uygun oluyor, yerine göre bir değişim şeyi var" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 12:29
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