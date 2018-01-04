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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Diyanetin böyle bir açıklaması yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TV NET kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:21
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Diyanetin böyle bir açıklaması yok

AA-Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığının erken yaşta evlilikle ilgili fetva verdiği iddialarına ilişkin, "'Diyanet, böyle bir açıklama yaptı' diyorlar. Yalan söylüyorlar. Diyanetin böyle bir açıklaması yok." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, TV NET kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Türkiye'de bazı çevrelerin hedefinde hep Diyanet İşleri Başkanlığının olduğuna işaret eden Bozdağ, Diyanet ile ilgili haber yaparken, "Nasıl çarpıtırız", "Nasıl, insanları Diyanetin aleyhine kışkırtırız" bu saiklerle hareket edildiğini söyledi.

Başkanlığın erken yaşta evlilikle ilgili fetva verdiğine ilişkin haberi hatırlatan Bozdağ şöyle devam etti:

"'Diyanet, böyle bir açıklama yaptı' diyorlar. Yalan söylüyorlar. Diyanetin böyle bir açıklaması yok. Bir gazete, gazetecilik meslek, etik ilkelerine göre gazetecilik yapmaz mı? Yapması lazım, doğrusu bu. O zaman ben bir açıklama yaptıysam, diyeceksin ki  'Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ şu açıklamayı yaptı.' Tırnak içinde onu ver. Ama ben bir açıklama yapmadıysam, yapmadığım bir açıklamayı ben yapmış gibi gazetelerinizde haber konusu yaparsanız bu haberi yapanlar, ahlaktan bahsedemezler."

Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuyla ilgili gerekli işlemleri başlattığını bildiren Bozdağ, "Diyanetin yayınladığı bir kitapta, sözlükteki bir kelimenin izahını alıyorlar, başka konuda yapılan başka bir izahı alıyorlar, sonra o ikisinden 'Diyanet böyle bir açıklama yapıyorlar' diye çıkarsama yapıyorlar. Böyle bir ahlaksızlık olamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı, dini konulardaki fetvalarını kendi aklına göre veremez. Din İşleri Yüksek Kurulunda, din konusunda çok iyi yetişmiş, uzman bilim insanları var. Bunlar, Kur'an'a, sünnete, İslam'ın sahih kaynaklarına göre kendilerine sorulan soruları incelerler ve bunlara İslam'a uygun cevaplar verirler. Bazıları bu cevapları beğenmeyebilir. Siz beğenin diye vermiyor zaten o cevabı." değerlendirmesinde bulundu.

Eskiden Diyanette habere sıkışan gazetecilerin, Alo Fetva hattını arayarak vatandaş gibi kendilerini taktim edip, onu yansıttıklarını anlatan Bozdağ, şimdi de Diyanetin yayınlarından alıntılarla oluşturulmuş bir haberi Diyanetin açıklaması gibi takdim edildiğini aktardı.

Başkanlığın böyle bir açıklaması olmadığını vurgulayan Bozdağ, "Açıklama yapıldı" diyenin yalan söylediğini kaydetti.

"Bugünkü kanunlara göre fetva mı istiyorsun"

Diyanete olan güven duygusunun yok edilmek istendiğini ifade eden Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığının faizle, piyangoyla ilgili fetva verirken Kur'an'a baktığını söyledi.

Fetvalara yönelik eleştirilere ise Bozdağ şöyle cevap verdi:

"Diyanetten bugünkü kanunlara göre fetva mı istiyorsun? Yoksa İslam'a göre mi fetva istiyorsun. Bir yandan fetva soruyor. Bir yandan kanunlara uygun niye fetva vermiyor diyor. Diyanetin uyacağı tek kanun var, o da Allah'ın kanunudur. Ona uygun fetva veriyor. Ama öte yandan bunu eleştirenler, hem soruyorlar hem de bu eleştiriyi yapıyorlar. Maalesef çok gayri ahlaki bir şekilde bunu yapıyorlar. Biraz da hükümeti yıpratmak için bunu yapıyorlar. Sanki hükümet küçük yaşta evlilikleri teşvik eden bir politika uyguluyormuş gibi bunu yapıyorlar. Halbuki zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran hükümet, bizim hükümetimizdir. Bütün illere üniversiteleri taşıyan, kız çocuklarımızın neredeyse tamamının üniversiteye gitmesinin önünü açan yine bizim hükümetimizdir." AA

 

 

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:21
  1. Başbakan Yardımcısı Bozdağ
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. erken yaşta evlilik
  4. Bekir Bozdağ
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  6. Diyanet
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