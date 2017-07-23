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Başbakan Yardımcısı Akdağ’dan Erzurum Kongresi’nin 98. Yıldönümü kutlama mesajı

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Kongresinin 98. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:32
Başbakan Yardımcısı Akdağ’dan Erzurum Kongresi’nin 98. Yıldönümü kutlama mesajı

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, 1919’da tarih sayfasından silinmek istenen Yüce Türk Milleti, yaşlısıyla genciyle yediden yetmişe vatan için büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini belirttiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği tüm dünyaya yüksek sesle bu topraklardan haykırılmıştır. Tüm vatanı saran hürriyet ve bağımsızlık ateşi bu topraklarda yakılmıştır. O yıllarda, milli iradeyi içlerine sindiremeyenler, mandacılığı dayattığı gibi bugün de, millet iradesine düşman olan hainler, kendi milletine tanklarla toplarla saldırdı. Ancak kurulan tuzaklar, halkımızın engin ferasetiyle tersine döndürüldü. Halkımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle meydanlara koşarak demokrasiye ve istikbaline sahip çıktı. Tankların, mermilerin önüne bedenini koyarak bu uğurda canını seve seve feda edebileceğini gösterdi. Milli iradenin tehlikeye girdiğini duyan yüz binlerce Kahraman Erzurumlu kardeşim de 15 Temmuz akşamı tek yürek olarak bu ülkenin sahipsiz olmadığını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Dünya milletlerine örnek olacak bu mücadeleyi, Erzurum’daki gibi vatanın her köşesinde gerçekleştiren Aziz Milletimin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Vatan savunmasının en ön saflarında şehadete koşan kahraman hemşehrilerime bu anlamlı günde bir kez daha saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 98 sene-i devriyesini anıyor ve bu vesileyle vatan savunmasında kaybettiğimiz bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de sağlık ve esenlikler temenni ediyorum."

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:32
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