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Başbakan yardımcılarının görev dağılımı Resmi Gazete'de

Başbakan Yıldırım, kamu diplomasisi ile ilgili işlerin yürütülmesi görevini  üstlenecek. Yıldırım, MGK Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı, TOKİ Başkanlığı,  TMSF, Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı,  Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliğinden sorumlu olacak. Başbakan Yardımcısı  Bekir Bozdağ'ın görev alanı, Hükümet Sözcülüğü'nün yanı sıra TBMM ve Danıştay ile  ilişkiler olarak belirlendi. Bozdağ'a bağlı kurum ve kuruluşlar, Diyanet İşleri  Başkanlığı, TRT ve Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü olarak belirlendi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:08
Başbakan yardımcılarının görev dağılımı Resmi Gazete'de

Başbakan ve başbakan yardımcılarının görev dağılımına  ilişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi gazete'de yayımlandı.

Genelgeye göre, Başbakan Binali Yıldırım, kamu diplomasisi ile ilgili  işlerin yürütülmesi görevini üstlenecek.

Yıldırım, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği, Milli  İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı, Toplu konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı,  Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu (TMSF), Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Yatırım  Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı, Tanıtma Fonu Kurulu Genel Sekreterliği kurum  ve kuruluşlarından direkt sorumlu olacak.

Başbakan Yardımcısı BEKİR BOZDAĞ'ın görev alanı ise Hükümet  Sözcülüğü'nün yanı sıra TBMM ve Danıştay ile ilişkiler şeklinde belirlendi.  Bozdağ'a bağlı kurum kuruluşlar ise Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye  Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü  oldu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in görev alanı ekonomik konularda  başbakan adına genel koordinasyon şeklinde belirlendi.

Şimşek'e bağlı kurum kuruluşlar ise Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye  Kalkınma Bankası AŞ Genel Müdürlüğü oldu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın görevleri de Milli Güvenlik  Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar  Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde, bu tavsiye kararlarının  uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi ile reformların ve yatırımların  koordinasyonu ve izlenmesi olarak belirlendi.

Işık'a bağlı bağlı kurum ve kuruluşlar da Radyo ve Televizyon Üst  Kurulu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kişisel Verileri Koruma  Kurumu oldu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın görev alanı Kıbrıs ile ilgili  koordinasyon işleri, yatırım ortamının iyileştirilmesi, insan hakları ile ilgili  kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon şeklinde belirlendi.

Akdağ'a  bağlı kurum kuruluşlar ise Afet ve Acil Durum Yönetimi  Başkanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu oldu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun görev alanı Medeniyetler  İttifakı Projesinin yürütülmesi ve 100. Yıl Anmaları ile ilgili konuların  koordinasyonu olarak belirlendi.

Çavuşoğlu'na bağlı kurum kuruşlar ise şöyle sıralandı:

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar  Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Basın-Yayın ve  Enformasyon Genel Müdürlüğü.

Ayrıca, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik  müzakerelerinde "Müzakere Heyeti Başkanlığı" ve "Başmüzakereci" görevinin Avrupa  Birliği Bakanı tarafından, kamu görevlileri sendikaları ile faaliyetlerin  koordinasyonu ile kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu ise Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yürütülecek.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:08
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  25. Binali Yıldırım
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