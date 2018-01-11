Başbakan Yardımcıları bir anda kafalarını tutarak yere yattı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' düzenlendi.

Eğitime, Başbakan yardımcıları Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, televizyon, gazete ve ajansların Ankara temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Programda gazetecilere doğal afetler hakkında bilgi verilerek deprem öncesinde ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı.

7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI



Başbakan Yardımcıları Hakan Çavuşoğlu ve Recep Akdağ ile bazı gazeteciler Deprem Simülasyon Merkezi'nde, 7.2 büyüklüğünde oluşturulan ve Düzce depremindeki eğerleri taşıyan deprem tatbikatında eğilip başlarını ve boyunlarını koruyarak geçmesini beklediler.





HAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN HAREKETİ ALKIŞ ALDI



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, depremin sona ermesini beklemesi gerekirken gazetecilerin üzerinden geçerek evin doğalgaz vanasını kapatmaya gitti. Deprem anında bulunduğu yerden evin başka bir köşesine gitmeye çalışan Çavuşoğlu'nun zorlandığı görüldü. Çavuşoğlu’nun deprem anındaki bu yanlış hareketi salondakiler tarafından alkış aldı ve bu eğitim ikinci kez tekrarlandı.



"BASİT BİR TATBİKAT OLMASINA RAĞMEN PANİĞE KAPILABİLİYORSUNUZ"



Tatbikat sonrası yaşadıklarını anlatan Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Basit bir tatbikat olmasına rağmen paniğe kapılabiliyorsunuz. Allah depremlerden korusun. Toplum olarak üstümüze düşen vazifeler var. Her aile, her birey üstüne düşen vazifeyi yapmalı. Çocuklarımızı, gençlerimizi eğitmeliyiz. Bu simülasyon merkezlerini biraz daha yaygınlaştıracağız. Özelikle deprem bölgelerinde. İstanbul'a 2 simülasyon merkezi düşünüyoruz.

Doğu Anadolu'ya, güneye giden hat üzerine ve Ege'de İzmir tarafına düşünüyoruz. Öncelikle lise ve üniversite öğrencilerini bu küçük ama değerli tatbikatların içine sokmalıyız. Ben bugün mesela ne öğrendim? Evimde yangın tüpü yok. Hemen hemen hiç kimsenin evinde yangın tüpü yoktur." dedi.