Başbakan: Yarasız yere kurt düşürmeyin!

Yeni anayasa görüşmeleri konusunda açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Allah bin bereket versin, her şey yolunda. Hiçbir endişem yok, yarasız yere kurt düşürmeyin" ifadelerini kullandı.

Başbakan: Yarasız yere kurt düşürmeyin!
Eklenme: 11 Ocak 2017, 06:33
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Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

“Allah bin bereket versin, her şey yolunda. Hiçbir endişem yok, yarasız yere kurt düşürmeyin.

Diğer maddeler için 330 endişemiz yok. Kavga ile işimiz yok, bu işler uzlaşmayla olur.”

 
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