Başbakan: Yarasız yere kurt düşürmeyin!

Yıldırım'ın açıklaması şöyle:
“Allah bin bereket versin, her şey yolunda. Hiçbir endişem yok, yarasız yere kurt düşürmeyin.
Diğer maddeler için 330 endişemiz yok. Kavga ile işimiz yok, bu işler uzlaşmayla olur.”
Yıldırım'ın açıklaması şöyle:
“Allah bin bereket versin, her şey yolunda. Hiçbir endişem yok, yarasız yere kurt düşürmeyin.
Diğer maddeler için 330 endişemiz yok. Kavga ile işimiz yok, bu işler uzlaşmayla olur.”
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