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Başbakan talimat verdi… OHAL’i daraltın

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve üç aylık dönemler halinde uzatılan OHAL ilişkin yeni değerlendirmeler yapılıyor.

04 Kasım 2017 Cumartesi 02:42
Başbakan talimat verdi… OHAL’i daraltın

Kamu görevlilerinin yurtdışına çıkarken, kurumlarından izin almalarına ilişkin zorunluluğun kaldırılmasının ardından, bazı kısıtlamalar için de aynı adımların atılacağı belirtiliyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın, ‘ihtiyaç olmaktan çıkan’ kısıtlamaların ayıklanması için bakanlara talimat verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, son Bakanlar Kurulu toplantısında, OHAL’le uygulamaya konulan ‘yasak ve kısıtlamaların’ hem vatandaşların hayatını güçleştirdiği, hem de Türkiye’nin yurtdışında olağanüstü kurallarla yönetilen ülke olarak algılanmasına neden olduğuna ilişkin eleştiriler gündeme geldi. Kamu görevlileri için konulan kısıtlamadan, kamuda bulunan FETÖ’cülerin tamamına yakınının ayıklanması nedeniyle vazgeçildiği belirtildi.

Sadece kamu çalışanları için değil, diğer vatandaşlar için de MİT, Emniyet ve İstihbarat birimlerinden gelen raporlar üzerine yurtdışı yasağı konulduğu, bunlardan bir kısmının sadece akrabalık ilişkileri olduğu, kişilerin FETÖ veya diğer terör örgütleriyle bağı olmamasına karşın kısıtlandığı değerlendirmesi yapıldı.

Mağduriyet yaratılmaması için istihbarat raporlarının somut verilere dayanması gerektiği ifade edildi. Başbakan da özellikle yurtdışına çıkışla ilgili kısıtlamaların, kesin delillere dayanmadan uygulanmaması ve gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi.

YASAKLARA YENİDEN İNCELEME

Yıldırım, toplantıda yurtdışına çıkış gibi OHAL uygulamalarından, ihtiyaç kalmayanların saptanması ve aşamalı olarak bunların uygulamadan kaldırılmasını da istedi. Tüm bakanlar kendi alanlarında buna benzer kısıtlama ve sınırlamaları belirleyecek. Gerekli görülmeyenler uygulamadan kaldırılacak ve eski sisteme dönülecek.

Belirlenen başlıklardaki çalışmayı ise İçişleri Bakanlığı yapacak. Tapu kayıtlarına konulan tahditlerin, SGK dosyalarına konulan yasak ve kısıtlamaların da gözden geçirilmesi planlanıyor.

OHAL’in tamamen kaldırılması konusu ise AK Parti kulislerinde sık sık tartışılıyor. FETÖ gözaltıları ve davaların devam etmesi nedeniyle OHAL’in kaldırılmasının mücadele sürecine zarar vereceğine ilişkin analizler yapılıyor. Bu nedenle OHAL’ın bir süre daha devam edeceği, ancak 2018’in ikinci yarısında kaldırmanın gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Kısıtlama ve yasakların daraltılması da bu zamana kadar eleştirileri azaltmak için düşünülüyor.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 02:42
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