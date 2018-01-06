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Başbakan talimat verdi: İnceleme başlatıldı

Başbakan Yıldırım, bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:53
Başbakan talimat verdi: İnceleme başlatıldı

3 Ocak Çarşamba günü, Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak içerisinde bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki dairede baba ile iki kızının cesedi bulunmuştu.

Daha sonra babanın, kızlarını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenmişti.

Anne Dilek Yardım, olaydan sonra kocası için "uzaklaştırma" aldıramadığını söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 10:53
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