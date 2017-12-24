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Başbakan olur olmaz Türkiye'yi hedef aldı

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde sandıktan zaferle ayrılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Alman Bild gazetesine konuştu.

24 Aralık 2017 Pazar 16:57
Başbakan olur olmaz Türkiye'yi hedef aldı

Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild’e konuşan Kurz, başta Almanya Başbakanı Angela Merkel’in koyduğu, “Her ülkeye mülteci dağıtılmalı” politikasına yönelik yaklaşımına değindi. Kurz, “Her AB ülkesi ne kadar mülteci istiyorsa buna kendisi karar vermeli. Ülkeler kendi kültürlerinin farkında olduğu zaman olumlu anlamda gelişebilirler” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI"

Seçim döneminde de Türkiye’yi hedef alan saçma demeçler vererek oy toplamaya çalışan Kurz, Bild’e verdiği röportajda Türkiye’den de bahsetti. 31 yaşındaki Kurz, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri yok” ifadesini kullandı.

Avusturya'da 15 Ekim'de yapılan genel seçimleri kazanan ancak çoğunluğu sağlayamayan muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı politikalarıyla bilinen Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), koalisyon kurmak için anlaşmaya varmıştı.

EN GENÇ BAŞBAKAN OLDU

Müzakerelerin başarıya ulaşmasıyla, şimdi sağ kanatta yer alan iki parti koalisyon hükümeti kuracak. Bu da Avusturya'yı Batı Avrupa'nın aşırı sağla yönetilen tek ülkesi konumuna getirecek. Özgürlük Partisi'nin öne çıkan isimlerinden Herbert Kickl, ülkenin aşırı sağa kaydığı endişelerini tırmandıran koalisyon için, "Korkulacak hiçbir şey yok" yorumunu yapmıştı.

Yeni hükümetle beraber Halk Partisi'nin 31 yaşındaki lideri Sebastian Kurz, Avrupa'nın en genç başbakanı ünvanını aldı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 16:57
  1. Avusturya
  • DevremDevrem1 sa önce
    Siyaset güzel kardesim, siyaset. Sag gösterip sol vuracaksin. Bu.... da yarin elini öpmeye gelecek, Reis'in:o)
  • CAFERCAFER1 sa önce
    ALİ ! MAL SENSİNKİ ! islâm kardeşliği nedir halâ anlamamışsın o güzel isme yazık adını agobyan koy da ne olduğunu anlayalım.
  • mehmet mehmet 1 sa önce
    Allah avrupanızında sizinde belanızıversin hele şu kibire bak milyonlarca kanını malını aldığınız müslümanların bedduası olduğu sürece iki yakanız bir araya gelmez
  • YozgatlıYozgatlı1 sa önce
    Biz de sizin kapınızda gün saymıyoruz artık Türkiye bir çekim merkezi yolunda inşaallah gerisini siz düşünün dunkoff...
  • MuratMurat1 sa önce
    Ya ben devletin ab politikasini anlamiyrum adamlar agzinla kuş tutsaniz almayiz diyor ve ingilizlerin ayrilmasiyla dagilma surecine girmis hristiyan birligi bize ne fayda saglar bir yetkili cikipta bu işin artisini eksisini soylesin lütfen.
  • BilalBilal2 sa önce
    Doğru söylemiş;Ne işimiz var Avrupa(Hıristiyan)Birliğinde.
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