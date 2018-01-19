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Başbakan net konuştu: Müsamaha edilmeyecek!

Başbakan Yıldırım, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) araç teslim töreninde konuştu.

19 Ocak 2018 Cuma 12:28
Başbakan net konuştu: Müsamaha edilmeyecek!

Başbakan Binali Yıldırım, Afet ve Acil Durum (AFAD)'da düzenlenen 80 adet arazi aracı ve 11 mobil dekontaminasyon aracının teslim töreninde, "Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşum asla müsamaha ile karşılanmayacak. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Uluslararası hukuktan da kendi hukukumuzdan da doğan bir hakkımızdır. Bizim amacımız, bölgede terör varlığını sona erdirmek, zaten yıllardan beri çok acı çeken bölge halkının yeni acılara tekrar maruz kalmasının önüne geçmek." dedi.

Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bazen ileri geri laflar ediliyor, '3,5 milyon Suriyeliye niye bu kadar para harcıyorsunuz, ne yapıyorsunuz?' Empati yapmak mecburiyetindeyiz. Biz hayatı tehlikede olan, darda, zorda olan, yerinden yurdundan kaçmak, bütün hatıralarının olduğu yerleri bırakmak zorunda olan insanlara kapımızı kapatamayız. Bizim kültürümüzde bu yok. İnancımızda bu yok. Tabii ki bağrımızı açtık. Tabii ki soframıza onları dahil ettik. Bunu asla bir para, hesap, kitap meselesi yapmadık, yapmayız."

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 12:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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