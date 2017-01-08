Başbakan net konuştu: Gereğini yaparız

Başbakan Binali Yıldırım, Irak temasları sonrasında Esenboğa Havalimanı'nda ziyarete lişkin önemli açıklamalar yaptı.

Başbakan net konuştu: Gereğini yaparız
Eklenme: 08 Ocak 2017, 21:46
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Irak'ta temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı’nda açıklama yaptı.

"(Irak temasları) Görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaştık. Toplantı çok faydalı oldu. Terör örgütlerine karşı ortak mücadele edilmesi konusunda anlaştık.

'YOKSA GEREĞİNİ YAPARIZ'

Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret esnasında ifade ettik.

 
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