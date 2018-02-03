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Başbakan net konuştu: Başlarını ezeceğiz

Partisinin Tekirdağ 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekatı, terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekatıdır." İfadelerini kullandı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:14
Başbakan net konuştu: Başlarını ezeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tekirdağ 6. Olağan İl Kongresinde açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekatı olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

"Bu harekat komşular için özgürlük demek. Bu harekat bütün insanlığın vicdanı demek. Ama hiçbir zaman terör örgütlerinin propagandasına kapılıp burada yaptığımız harekata gölge düşürmeye çalışanlara müsamaha göstermeyiz. Bazılarının AK Parti'ye olan düşmanlığı, husumeti o kadar artmış ki ak olana kara, kara olana ak demekten geri durmuyorlar. Zeytin Dalı Harekatı, zulüm altında inim inim inleyen Arapların, Kürt kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerimizin bu zulümden kurtarılma harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı, emperyalistlerin sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları, terör devletinin, terör kuşağının sona erdirilmesi, yok edilmesi harekatıdır."

Başbakan Yıldırım, "Kendini bilmez CHP milletvekili diyor ki 'PYD terör örgütü değil' diyor. Bu ne haddini bilmezlik, bu ne aymazlık? Daha ne göreceksin? 90'dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş, 40 yıldır milletimizin başına bela olmuş PKK/PYD/YPG sülalesi aynı boyun soyundan. Aynı soysuzlardan. Neresi terör örgütü değil bunların?" dedi.

Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan AK Parti'ye bak. Milli ittifak var, buyur sen de katıl. Hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz, millilik Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur." 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 15:14
  1. PYD
  2. Binali Yıldırım
  3. AK Parti Tekirdağ Kongresi

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