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Başbakan Yıldırım meydan okudu: Hesabını soracağız

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerine meydan okuyarak, “Adları ne olursa olsun, hepsinin hesabını soracağız” dedi.

03 Kasım 2017 Cuma 12:21
Başbakan Yıldırım meydan okudu: Hesabını soracağız

Memleketi Erzincan'da konuşan Başbakan Binali Yıldırım"FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C, PYD adları ne olursa olsun hepsinin hesabını soracağız. Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz. Bu bayrak inmez , bu ezan dinmez, Türkiye bölünmez, bu millet yenilmez" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Bugün Erzincan'a yine müjdelerle, yine yeni yatırımlarla beraber geldik. Yalnız gelmedik. Yiğit hemşehrilermiz, Erzincanlılar burada. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. 

Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Şehitlerimiz var, yakınlarının başı sağ olsun. FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C, PYD adları ne olursa olsun hepsinin hesabını soracağız. Türkiye'yi teröre teslim etmeyeceğiz. Bu bayrak inmez , bu ezan dinmez, Türkiye bölünmez, bu millet yenilmez. 

"TÜRKİYE KENDİ OTOMOBİLİNİ DE YAPACAK"

Milletimizin hızlı tren hayalini gerçekleştirdik. Hızlı Tren Sivas'a kadar geldi. Yapımı devam ediyor. Erzincan'a kadar gelecek. Artık Türkiye kendi otomobilini de yapacak. Yıllardır kriz tellallığı yapanlar, artık hiçbir mazeret bulamayacak. Yerli otomobil Türk işçisinin, mühendislerinin alın teriyle yapılacak. Yerli otomobilimiz inşallah yakında bu güzel yolları taçlandıracak. Hayırlı uğurlu olsun.

"ŞEHİR HASTANESİ DE YAPIYORUZ"

Mevcut hastanenin yanına 250 yataklı yeni bir blok yapılıyor. Yetmez, mevcut aşağıda merkezdeki hastanenin yerine de 600 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Böylece Erzincan sağlığın da merkezi haline geliyor.

"ERZİNCAN'I KALKINDIRACAĞIZ"

Bakü- Tiflis, Kars 'tan Erzincan'a geliyor. Artık YÖK'ün birleştiği yer olacak. Erzincan daha fazlasına layık. Erzincan'ımızı kalkındıracağız. Türkiye kalkındıkta Erzincan kalkınacak.

3 İLÇE DOĞALGAZA KAVUŞACAK

Önümüzdeki sene de Kemah, İliç, Kemaliye'yi doğalgazla buluşturacağız.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 12:21
  1. Erzincan
  2. Binali Yıldırım
  3. FETÖ
  4. PYD
  5. PKK
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