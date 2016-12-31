Başbakan: Kullanılan silahlar ABD menşeli Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'te Fırat Kalkanı yaralılarını ziyaret sonrası açıklama yaptı. Yıldırım, 'Bugün Suriye'de ABD'nin birlikte iş yaptığı YPG ve PYD DEAŞ ile yok etme adına bir çalışma yürütülüyor. Bu çok yanlış bir şey. Stratejik ortak olduğumuz NATO'da birlikte olduğumuz' dedi.