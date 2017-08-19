Başbakan Konyaspor için devreye girecek

Başbakan Binali Yıldırım, Konya Yüksek Hızlı Tren Garı ile Kayacık Lojistik Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu.

Yıldırım, Samsun’da oynanan Süper Kupa finalindeki olaylar nedeniyle Konyaspor’a verilen beş maç seyircisiz oynama cezasının hafifletilmesi için ‘gerekeni yapacağı’ sözünü verdi.

"GEREKEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİM"

Konya’da temel atma töreninde konuşan Yıldırım şunları söyledi: “İki kupayı birden kazanan Konyaspor’u da gönülden tebrik ediyorum. Konyaspor’a verilen cezanın da inşallah en hafif şekilde atlatılması için gereken gayreti göstereceğimi de burada sizlerle paylaşmak istiyorum.”