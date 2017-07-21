Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan konuşurken tedbir alındı… Bakanlara 3 saatlik yasak

Başbakan Yıldırım’ın, bakanların görevden alındıklarını canlı yayında konuşurken öğrenmemeleri için tedbir aldığı ortaya çıktı.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:34
Başbakan konuşurken tedbir alındı… Bakanlara 3 saatlik yasak

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘sürpriz değişiklikler’ içeren yeni kabine açıklamasından önce ilginç bir trafik yaşandığı ortaya çıktı.

CANLI YAYIN YASAĞI

Yıldırım’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği saat 12.00’den önce, tüm bakanların, başbakanlık özel kaleminden aranarak basına açık herhangi bir programları veya canlı yayınlarının olup olmadığı soruldu. Bakanlardan, 12.00-15.00 saatleri arasında varsa canlı yayınlarının ve basına açık programlarının iptal edilmesi istendi. Bu uyarının, bakanların ‘canlı yayında konuşurken veya basına açık bir programı varken’ görevden alındıklarını öğrenmelerinin önüne geçmek için yapıldığı belirtildi. Geçmişte bazı bakanlar, kabine dışı kaldıklarını basına açık programlar sırasında veya katıldıkları canlı televizyon yayını sırasında öğrenmişlerdi. Başbakanlıktan gelen uyarı telefonları üzerine, hemen hemen tüm bakanların kabinede bir değişiklik olacağına kanaat getirdikleri öğrenildi.

KİMSE ARANMADI

Öte yandan, kabineye girenler ve kabine dışında kalan isimlerin hiçbirinin daha önceden bilgilendirilmediği kaydedildi. Hemen hemen tüm isimler kabineye girdiklerini veya bakanlıktan alındıklarını ya arkadaşlarından gelen telefonlar ya da Yıldırım’ın televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasından öğrendi.

Bu arada, önümüzdeki günlerde hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan’ın görevden alınan bakanlarla görüşeceği belirtiliyor. Bazı isimlere genel merkezde görev yapmak üzere ‘Danışmanlık’ önerileceği ifade ediliyor. Bu görev için Nabi Avcı, Faruk Çelik ve Mehmet Müezzinoğlu’nun adı geçiyor. Kabul etmeleri durumunda bu isimlerin AK Parti Genel Merkezinin 8’inci katında Cumhurbaşkanına danışmanlık yapacakları belirtiliyor.

180 GÜNLÜK PLAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım arasında son birkaç günde gerçekleşen görüşmelerde hükûmetin yıl sonuna kadar uygulanacak yeni eylem planının da ele alındığı öğrenildi. Yeni kabinenin belirlenmesi ile birlikte hafta başında yapılacak Bakanlar Kurulunda plana son şekli verileceği ve kamuoyuna açıklanabileceği belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:34
  1. Başbakan
  2. GÜNCEL Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk bakandan skandal sözler! Türkiye'ye tatile...
    1. Türk bakandan skandal sözler!..
    2. Depremde ölen Türk vatandaşının ismi..
    3. Yaptıkları hileleri ile gündemden..
    4. "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça..
    5. Köylüler ezan sesine hasret kaldılar!
    6. Kato'da şiddetli çatışma çıktı!
    7. Türkiye'ye İran mı saldırdı? Açıklama..
    8. Türkiye ve Katar İsrail'i neden..
    9. 15 dakikada 2 ev soydular!
    10. Taraftar kan ağlarken Ayhan Akman'ın..
    11. Bir Müslüman, yeni doğan çocuğuna..
    12. 32 Müslüman öldürmenin cezası 4 yıl..
    13. İsrail'den flaş iddia: Gizlice..
    14. 1.Lig ekibinden Nihat Kahveci bombası
    15. Galatasaray'da dün yuhalanan futbolcu..
    16. Darbeci terörist mahkemeye..
    17. Darbeci hain getirilirken bunu yaptı!..
    18. Süper golcü Fenerbahçe'de
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Körfez'..
    20. 5 yıldızlı otelde 'Hero' tişörtü vakası!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Alman devinden flaş Türkiye açıklaması
    Alman devinden flaş Türkiye açıklaması
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki