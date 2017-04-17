% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Başbakan: Kaybeden yok, kazanan Türkiye!

Başbakan Binali Yıldırım, "Yapmamız gereken aldığımız  emaneti layıkıyla yerine getirmektir. Milletimiz önümüze yeni bir yol haritası  koydu. Onun işaret ettiği yönde yürümeye, yol almaya devam edeceğiz. Halk  oylamasında milletin verdiği mesaj açıktır, nettir, bütün tartışmaları halkımız  sandıkta bitirmiştir." dedi.

Başbakan: Kaybeden yok, kazanan Türkiye!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 22:48

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı makamının  yer aldığı ana binanın şeref kapısı önünde kurulan platform üzerinden  vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım konuşmasına, "Sayın Cumhurbaşkanım, pazar günü  gerçekleşen halk oylaması sürecinde vatandaşlarımızın huzuruna çıktığınız için,  zatı devletlerinize ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum.  Demokrasinin güçlenmesine, hukuk devletinin sağlam temeller üzerinde gelişmesine  ve Türkiye'nin güçlenmesine yaptığınız önderlikten dolayı hükümetimiz adına  teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

Yıldırım, halk oylamasında milli iradenin bir kez daha tecelli  ettiğini belirterek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin halk tarafından kabul  edildiğini ifade etti.

Anayasa değişikliğine ve yeni hükümet sistemine "evet" diyen milletin  kararının önemine işaret eden Yıldırım, değişime "evet" diyen milli iradeyi bir  kez daha saygıyla selamladığını kaydetti.

Yıldırım, halkın sözünün üzerinde hiçbir sözün bulunmadığını, halkın  ve milletin emanetini taşıdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şimdi milletin aldığı karar gereği yeni bir yolun başlangıcındayız.  Geleceğe güven içinde gitmek için milletimizin güvenini kazanmış siyasi irade  olarak vatandaşlarımızın ve Türkiye'nin hizmetinde olacağız. Bize duyulan güven  için, verilen onay için tekrar şükranlarımı sunuyorum.

Yapmamız gereken aldığımız emaneti layıkıyla yerine getirmektir.  Milletimiz önümüze yeni bir yol haritası koydu. Onun işaret ettiği yönde  yürümeye, yol almaya devam edeceğiz. Halk oylamasInda milletin verdiği mesaj  açıktır, nettir, bütün tartışmaları halkımız sandıkta bitirmiştir. Millet,  demokrasiye bir kez daha 'devam' demiş, doğu ve güneydoğu bölgesindeki  vatandaşlarımız özellikle terörle mücadeleye kararlılıkla devam mesajını vermek  suretiyle gereken desteği göstermişlerdir."

"Bu oylamanın kaybedeni yoktur, kazananı bütün millet olmuştur"

İçeride ve dışarıda Türkiye'nin demokrasisini tartışma konusu  yapanların mahçup olduğuna dikkati çeken Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi gölgelemek, itibarını yaralamak isteyenleri halkımız  mahçup çıkarmıştır. Referandum 'zafer ve hezimet' diye anlatılmamalı,  yorumlanmamalı. Bu oylamanın kaybedeni yoktur, kazananı bütün millet olmuştur.

'Hayır' diyen de 'evet' diyen de vatandaşlarımızdır, hepsinin kararı  da makbulümüzdür. Demokrasi çoğulculuktur, bu referandum çoğulcu demokrasimize  güç katmıştır. Bu referandum son derece sükunet içerisinde, olgun bir atmosfer  içerisinde gerçekleşmiştir."

Yıldırım, bu vesileyle halk oylamasının huzur ve güven içinde  geçmesini sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Öte yandan medyaya, STK'lara, siyasi partilere, kanaat önderlerine ve  siyasete katkı sağlayan herkese şükranlarını sunan Yıldırım, "Hiçbir  vatandaşımızın gönlünün kırılmasına asla rızamız olmaz. Bu netice ülkemiz için  hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadesini kullandı.

 
EtiketlerBaşbakan YıldırımKülliyeCumhurbaşkanlığı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

yusuf

Bi daha kandırılmazsınız umarım.

Cevapla

Arif

Basbakanım içinizdeki akplifırıldakları temizleyin artık,eskileride organizasyon ve acılışlara davet ederek onore etmeyin artık, ne mal oldukları ortaya cıktı.

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?