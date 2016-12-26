Cloudflare

Başbakan İzmir için talimat verdi!

İzmir'de hafif raylı sistemin Fahrettin Altay'dan Narlıdere İstihkam Okuluna 7,2 kilometre uzatılmasına ilişkin proje, Başbakan Binali Yıldırım'ın girişimiyle "2017 yılı yatırım programına alınması" yönündeki Yüksek Planlama Kurulu kararı imzaya açıldığı bildirildi.

Başbakan İzmir için talimat verdi!
Eklenme: 26 Aralık 2016, 18:11
Bu haber 3.616 kez okundu

İzmir'de Bornova Evka 3- Fahrettin Altay arasında 16,5 kilometre hat uzunluğu ve 17 istasyonla toplu ulaşımda önemli yeri bulunan İzmir Metro Hafif Raylı Sistemi'nin 7,2 kilometre uzatılmasına yönelik İzmir Büyükşehir Belideyesi'nin yürüttüğü çalışmalara, Başbakan Binali Yıldırım'dan destek geldi.

Fahrettin Altay'dan Narlıdere İstihkam Okulu'na uzatılması planlanan ve 280 milyon Avroya mal olması beklenen hattın finansmanının sağlanacağı uluslararası kredi için gereken "Kalkınma Bakanlığınca yıllık yatırım planına alınması" gerekliliği, Başbakan Binali Yıldırım'ın devreye girmesiyle 2017 yılı yatırım programına alınması için Yüksek Planlama Kurulu kararı imzaya açıldı.  

"Kent içi ulaşımında büyük faydalar sağlayacak"

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan yaptığı açıklamada, projenin 2017 yılı yatırım programına alınması için Yüksek Planlama Kurulu kararı imzaya açılmasını sevinçle karşıladıklarını belirtti. AK Partinin ülkedeki yeniliklerin ve gelişimin öncüsü olduğunu, bu anlamda kentteki yatırımlara büyük önem verdiklerini vurgulayan Kalkan, "halka hizmet" denilince görüş ayrılıklarının bir tarafa bıraktıklarını söyledi. Kalkan, şöyle devam etti:

"İZBAN'ı da birlikte yaptık"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ise geçen yıllarda merkezi hükümet ile yerel yönetimin Türkiye'nin en büyük kent içi ulaşım ağı olan İZBAN'a imza attığını hatırlatarak, "İzmir'e verdiğimiz önemi o zaman da göstermiştik, şimdi de Fahrettin Altay-Narlıdere Hafif Raylı Sistem Projesine yaptığımız destekle de bir kez daha ortaya koyuyoruz" dedi.

İddialarının, İzmir'i Türkiye'nin en gelişmiş ikinci kenti yapmak olduğuna işaret eden Delican, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanımız Binali Yıldırım'ın İzmir'e olan sevgisini geçtiğimiz günlerde kentte yaptığı ziyarette hep beraber gördük. Ülkemizin yükselişinde İzmir'in yeri çok önemli, her açıdan gelişen bir İzmir Türkiye'yi yükseltecektir. İzmir'imizi çağdaş ve modern bir kent yapmak için elimizden ne gelirse yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

 
Etiketlerİzmir'de Bornovaizmir metrosuizmir metrosu uzatılıyor
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Kuşadası’nda korkutan yangınKuşadası’nda korkutan yangın

Kuşadası’nda bir apartmanın çatı katında çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın…

El Bab şehidinden geriye söylediği türkü kaldı!El Bab şehidinden geriye söylediği türkü kaldı!

El Bab'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın…

Malatya'dan Halep'e insani yardımMalatya'dan Halep'e insani yardım

Malatya'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde…

3600 ek gösterge nedir ve ne işe yarar?3600 ek gösterge nedir ve ne işe yarar?

Ek gösterge 3600 olursa neler değişir? 3600 Ek Gösterge Öğretmenlere…

Siirt'te PKK operasyonu: 15 tutuklamaSiirt'te PKK operasyonu: 15 tutuklama

Siirt'te 13 ve 14 Aralık tarihlerinde gözaltına alınan ve aralarında…

Dört polis FETÖ'den tutuklandıDört polis FETÖ'den tutuklandı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında…

Ağrı doğalgaz dağıtım ihalesi sonuçlandı!Ağrı doğalgaz dağıtım ihalesi sonuçlandı!

EPDK, Türk Lirası ile ilk ihalesini gerçekleştirdi. Ağrı il merkeziyle…

Esed rejimi Şam'ın su kaynağını vurduEsed rejimi Şam'ın su kaynağını vurdu

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı terörist grupların başkent…

Kamyonet tıra çarptı: 2 yaralıKamyonet tıra çarptı: 2 yaralı

Samsun’da yola geri geri giriş yapmak isteyen tıra kamyonetin çarpması…