Yıldırım'dan öğrencilere burs müjdesi: 470 lira olacak

Başbakan Binali Yıldırım, üniversite öğrencilerine tavsiyede bulunarak, "Gençler, benim size önerim, bu yılları değerlendirin. Bu yıllar sizin lisan, dil işini halletmeniz için çok ama çok önemli dönemdir. Mezun olduğunuzda artık yabancı dil problemi kalmamış, hayata hazırlanmış gençler olarak yetişmenizi canı gönülden arzu ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Fırat Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde, kendisine tevdi edilen fahri doktora için üniversite mensuplarına teşekkür etti.

Üniversitelerin, Türkiye'nin geleceği olduğunu, ancak üniversitelerle muasır medeniyetler seviyesi hedeflerinin yakalanacağını dile getiren Yıldırım, üniversiteleri ziyaret etmeyi ihmal etmediğini belirtti.

Türkiye'nin kalkınma ve ilerleme yolunda büyük mesafeler kat etmesinde üniversitelerin rolüne işaret eden Yıldırım, demokrasinin gelişmesi, kalkınma sürecinin tamamlanması, hukuk devleti anlayışının daha da güçlenmesinde üniversitelerin öncü rol oynadığını bildirdi.

Yıldırım, Türkiye'yi son 15 yılda nereden nereye getirdiklerini anlamak için sadece üniversitelere bakmanın bile yeterli olacağını vurgulayarak, "Hepimiz biliyoruz gençler, gelecek sizin. Bugün sizlerin nüfusu, toplam nüfusumuzun tamamını oluşturmuyor ama gelecekte nüfusumuzun tamamı sizlerden oluşacak. Türkiye'yi taşıyacak nesilleri yetiştirmek de bizim görevimiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin gelecek hedeflerinin, ufku açık, bilgili, donanımlı, özgüveni gelişmiş şekilde yetişen gençlerin gayret ve çabalarıyla sağlanacağına dikkati çeken Yıldırım, ülkenin bugününe ve yarınına yaptıkları katkılar için akademik çevreye ve idari kadrolara teşekkür etti.

ÜNİVERSİTE YILLARI ALTIN YILLARDIR

Başbakan Yıldırım, gençlerin donanımlı şekilde yetişmesinin öncelikli amaçları olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Üniversite yılları altın yıllardır. Sevgili gençler, benim size tavsiyem, önünüzde birkaç seneniz var. Ondan sonra bu yılları, bu güzel zamanları bulamazsınız. Biliyorum hepiniz düşünüyorsunuz. 'Bir an önce şu üniversiteyi bitirsek de işimize, gücümüze baksak.' Buradayken bu duyguya hakimsiniz ama unutmayın mezun olduktan sonra bu ortamı çok özleyeceksiniz. Onun için sizin için altın değerinde fırsat olan bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz."

Öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Yıldırım, şunları aktardı:"Sizin gibi üniversite yıllarında bulunan bir ağabeyiniz olarak, yaşadığım şu tecrübeyi burada paylaşmak istiyorum; biz üniversitede daha doğrusu ortaokulda, lisede, üniversitede, yüksek lisansta hep yabancı dil okuduk. Mezun olduk, hayata atıldık, baktık ki hiçbir şey bilmiyoruz. O kadar sene dil okumamıza rağmen uygulamaya geçtiğimizde bir şey öğrenmediğimizi fark ettik. Bunun meslek hayatında ne kadar büyük eksiklik olduğunu hep gördük, hep yaşadık. O yüzden 40 yaşından sonra evli, çocuk sahibi bir adam olarak yabancı memleketlere gidip lisan öğrenmek zorunda kaldık. Gençler, benim size önerim, bu yılları değerlendirin. Bu yıllar sizin lisan, dil işini halletmeniz için çok ama çok önemli dönemdir. Mezun olduğunuzda artık yabancı dil problemi kalmamış, hayata hazırlanmış gençler olarak yetişmenizi canı gönülden arzu ediyoruz."

ZAMAN SU GİBİ AKIYOR

Yıldırım, dünyanın "küresel bir köy haline geldiği"ni belirtti.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye'nin meseleleri değil bugün internet, bilişim teknolojileri ve yapay zeka gibi yeni yeni hayatımıza giren alanlar, bizi küresel birer aktör haline getiriyor. Bu bakımdan yarışta geride kalmamak ve başa güreşen, söz sahibi milletler arasında yerimizi almak için zamanı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şu anda aslında zaman paranın önüne geçmiştir. Hani 'vakit, nakittir' deriz ya, bu gerçekten doğru. Parayı kaybederseniz tekrar bulabilirsiniz ama zamanı kaybettiğinizde geri getirme şansınız yok. Onun için yapacağımız her işte zamanı en etkin şekilde kullanıp, kendimizi tam donanımlı halde geleceğe hazırlamamız lazım. Gençlik yılları, öğrencilik psikolojisi 'Aman bugün olmazsa yarın olur. Yarın olmazsa öbür gün olur.' gibi düşünceler doğal olarak hakim olur. Hepimizde bu var ama unutmayın zaman su gibi akıyor, çok çabuk geçiyor."

2018 YILININ BURS VE KREDİ RAKAMINI AÇIKLADI

Öğrenci sayısının 7 milyonu aştığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, "Okullara her türlü alt yapıyı yapmışız. Sadece yol yapmamışız, akıl yolu yapmışız. Doğuda ne varsa, batıda o var. İletişimde sayısal uçurumu ortadan kaldırdık. Şuanda okullarımızda etkileşimli tahtalar var, internet bağlantısı var, merkezi sistemler hocalarımız imtihan yapabiliyor. 190 yurdumuz vardı, 562 yeni yurt buna ilave ettik 752'ye çıkarttık. Hizmet standartlarını yükselttik, şimdi otel odaları gibi 3 öğrencinin bir odada kalacağı yurtlarımız var. Öğrencilerimiz burs ve kredi ile desteklendi. 2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk, 2017'de 425 oldu, 2018'de bu rakam 470 olacak. Bunlar önemli gelişmeler yeterlimi yetmez. Bunu da ilk defa Elazığ'da açıklıyorum" şeklinde konuştu.

HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin etrafında bir şer çemberi oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Ama şunu herkes bilsin. Bu aziz millet 15 Temmuz'da herkese, bilen bilmeyen, yedi düvele Türk milletinin nasıl bir millet olduğunu göstermiştir. Bayrağı indirmemiş, ezanları dindirmemiştir. Onun için ülkemizin geleceği her bakımdan parlaktır. Yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacak, hiç endişeniz olmasın." dedi.

VATANDAŞLARIMIZ RAHAT OLSUN

Liseye ve üniversiteye giriş sisteminde yapılan düzenlemeler hakkında da açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımız rahat olsun, hiçbir şekilde öğrencilerimizin aleyhine bir düzenleme asla olmayacak, daha iyi olacak. Daha rahat edecekleri, streslerinin azalacağı, rahat rahat geleceğe hazırlanacakları bir geçiş sistemi getiriliyor." ifadelerine yer verdi.