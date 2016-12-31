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Başbakan: Hezimete uğrayacaklar

Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl mesajında, anayasa değişikliği ile Türkiye'nin ve demokrasinin çok daha güçlü olacağını belirtti. Terörle mücadele konusundaki kararlılığa da işaret eden Yıldırım, "Darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır" dedi.

Başbakan: Hezimete uğrayacaklar
Eklenme: 31 Aralık 2016, 12:49
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Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, "2016 yılı sona ererken yeni bir yıla girmenin heyecan ve mutluluğunu bütün vatandaşlarımla paylaşıyor, 2017 yılının milletimiz ve bütün insanlık için huzur, barış, refah ve istikrar getirmesini temenni ediyorum. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize metanet diliyorum.

Bölgesel ve küresel önemi her geçen gün artmakta olan Türkiye, zengin imkanları ve muazzam potansiyeliyle büyük atılımlara imza atmaktadır. Milletimizin hayat standartlarını ve devletimizin itibarını artırmak için 14 yıldır gösterdiğimiz gayretler olumlu neticeler vermekte ve ülkemiz evrensel ölçülerde bir demokrasiye doğru hızla ilerlemektedir.

  • Türkiye'nin her köşesinde yatırımlarımız devam etmektedir. 2016 yılında Marmaray, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ilgaz İstiklal Tüneli gibi Türkiye'nin parlak geleceğinin nişanesi olan dev eserleri tek tek hayata geçirdik.Dev projelerle ülkemizi medeniyet yarışında daha ileri noktalara taşıdığımız gibi, bir taraftan köprülerle kıtaları, bir taraftan da gönülleri birleştirerek milli birlik ve bütünlüğümüzü güçlendiriyoruz. Türkiye'nin imkan ve kaynaklarını Türkiye'ye kazandırıyoruz. Sahip olduğumuz tarihi mirası koruyarak ve cumhuriyetimizin değerlerini savunarak ülkemizi demokrasiyle kalkındırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz"

"Darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır" diyen Yıldırım, "Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz. Ülkemiz, 2017 yılında emin adımlarla yoluna devam edecektir. Demokratik istikrarı, hukuk düzenimizi ve ülkemizin güvenliğini gözümüzün ışığı gibi koruyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliği, muhalefet partilerimizin elbirliği ile toplumsal dayanışmayı daha çok büyütecek ve terörü bertaraf edeceğiz. Huzurumuzu, kardeşliğimizi kimse bozamayacak. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine asla halel getirmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe, inanıyorum ki, ülkemizin hukukuna, kardeşliğimize ve demokrasimize yönelebilecek her türlü tehdit bertaraf olmaya mahkum olacaktır. 2017'yi üreterek, çalışarak en iyi şekilde değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

  • Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin ve demokrasinin çok daha güçlü olacağını belirten Başbakan Yıldırım, "Sınırlarımızı korumakta bir an bile fedakarlıktan kaçınmayacağız. Ülkemizin güvenliğini sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2017'de sosyal adalete, refah ve ekonomik kalkınmaya daha çok odaklanacağız. Türkiye, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabasını yeni başarılarla taçlandırdıkça sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgesinde ve dünyada da bir istikrar ve güç merkezi olacak. Dünyadaki ve bölgemizdeki kritik gelişmelerden dolayı barışçı rolü daha çok anlaşılan Türkiye, insanlık onurunu yükseltmek için küresel ve bölgesel barışın tesisinde sorumluluk üstlenmeye devam edecektir" dedi.

Başbakan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ufku geniş, önü açık, yarınları umut dolu, geleceği aydınlıktır. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin yıldızı daha da parlayacak; bütün dünya ülkemizin, milletimizin başarılarını konuşacaktır. Bu umutlarla yeni yılınızı kutluyor; 2017 yılının ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için barış, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyor, bütün vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum."

 
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