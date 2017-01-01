Başbakan herkesin konuştuğu o iddiaya böyle yanıt verdi: Aslı astarı yok!

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri Hastanede ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, terör saldırısı ile ilgili, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlık Bakanı Recep Akdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın katılımıyla Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantının ardından hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Burada, hastane yetkililerinden bilgi alan Yıldırım, daha sonra terör saldırısında yaralananları ziyaret etti.

ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Saldırganın Noel baba kıyafeti eli olay yerine geldiği iddialarının gerçek dışı olduğunu söyleyen Yıldırım'ın açıklamaların satır başları şöyle:

Dün 2016'yı 2017'ye bağlayan ilk saatlerde bir eğlence merkezinde, savunmasız, sivil insanlara karşı alçakla bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum, savunmasız insan hayatını kaybetti. 60'ın üzerinde yaralı vardı. Yaralılar tedavileri görüldükçe taburcu oluyor. Yaralılardan durumu kritik olanlar var ama fazla değil, 3-4 yaralımız var bu şekilde.

Terör insanlığın ortak derdidir. Terörle hiçbir yere varılmaz. Amaçı birlik ve beraberliğimizi zedelemektir. Emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ ve DAEŞ'e karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun bir karşılığı olacağını biliyoruz ama teröre asla boyun eğmeyeceğiz. Bugün burada olan terör dünyanın başka bir ülkesinde de olabilir. Bunun garantisi yok, hiç bir ülke güvende değil. Daha birkaç gün önce Almanya'da oldu. Daha önce de muhtelif ülkelerde oldu oluyor. Terörün kutsalı, dini olmaz. Terör her yerde terördür, terörle mücadelede çifte standart zafiyet oluşturur.

Türkiye'nin Rusya ile birlikte Suriye'de önemli bir inisiyatif alması ve bu savaşı sona erdirme yönündeki adımları ve bunu daha sonra BM tarafından bütün dünyaya şamil olarak kabul edilmesi. Bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşabilir.

'TERÖR BİZİ YILDIRAMAZ'

Milletime şunu söylüyorum; Terör bizi yıldıramaz. Birliğimizi bozamaz ve korkutamaz. Biz terörün üzerine gitmeye devam edeceğiz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Rabbimden rahmet diliyorum, başsağlığı diliyorum.Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

NOEL BABA KIYAFETİ YALAN

Bazı yerlerde kulağıma geliyor; terörist Noel baba kılığına girmiş gelmiş ve bu olayları yapmış... Aslı astarı yok. Bildiğimiz silahlı bir terörist. Kapıya yakın silahını çekiyor. Polisimizi şehit ediyor ve içeriye girip rastgele ateş ediyor.

İHTİMALLER ŞEKİLLENİYOR

Saldırıyı kim yapmış olabilir? Bununla ilgili ihtimaller de şekilleniyor. Polis ve istihbarat birimleri çalışıyor. Daha sonra kamuoyuna aktarılacak.