Başbakan: FETÖ'cülerin ayakta alkışladığı yürüyüş milli değildir!

Başbakan Binali Yıldırım memleketi Erzincan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Erzurum'a geçti.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ile Ulu Cami'de öğle namazını kılan Yıldırım, AK Parti Erzurum İl Başkanlığınca Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmada gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüryüşü vardı. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını getirdim" diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Erzurum tarih boyunca Vatan hainlerine işgalcilere göz açtırmamıştır. Tüm şehitlerimizin gazilerimizi şükranla anıyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi de rahmetle şükranla anıyorum. Erzurum Mülk-ü İslam'ın kilidi olduğu sürece al bayrağımız inmeyecektir. Bizim mutlu günümüzü kana bulamak istediler.

''TERÖR MÜBAREK GÜNDE DE BOŞ DURMADI''

Hatay'da canlı bomba eylemi yapmaya çalışan 5 terörist ele geçirildi, terör örgütleri mübarek günde de boş durmadı, mutlu günümüzü yaslı güne çevirmek için gayret etti. Birliğimizi beraberliğimizi kimsa bozamaz. Kimsenin bu birliğe beraberliğe halel getirmesine müsaade etmeyiz.

SONU ÇIKMAZ SOKAK

Ana muhalefet partisi de yürüyormuş. Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç, FETÖ'cülerle yürümek çıkmaz sokaktır. Sayın Kılıçdaroğu, bölücülerin FETÖ'cülerin ayakta alkışladığı yürüyüş milli değildir. Milletten icazet almadan hiçbir yola çıkmadıki biz yollara millet için çıkarız.