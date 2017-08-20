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Başbakan duyurdu! O kente operasyon başladı...

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını bildirdi.

20 Ağustos 2017 Pazar 09:48
Başbakan duyurdu! O kente operasyon başladı...

İbadi, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "Telafer kenti kurtarılmaya doğru gidiyor. Telafer kentindeki DEAŞ'lıların teslim olma veya öldürülmekten başka seçenekleri yok." ifadelerini kullandı.

Telafer operasyonuna katılan güçlere de değinen İbadi, "Irak askerleri, anti terör timleri, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi operasyonda yer alıyor" bilgisini verdi.Irak ordusundaki yetkililer, başlaması an meselesi olan Telafer operasyonuna yaklaşık 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağını ifade etmişti.

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 09:48
  1. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi
  2. Telafer
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