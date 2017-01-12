Başbakan Dimitriy Medvedev: Ciddi yapısal reformlara ihtiyacımız var

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, sadece önlem alarak ve mali politikalarla ülke ekonomisinin büyüyemeyeceğini belirterek, “Ciddi yapısal reformlara ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Başbakan Dimitriy Medvedev: Ciddi yapısal reformlara ihtiyacımız var
Eklenme: 12 Ocak 2017, 17:29
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Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Gaidar Forumu'nda konuşan Başbakan Dimitriy Medvedev, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinde uzun dönemli durağanlık riski bulunduğuna işaret eden Medvedev, “Şu açıkça görülüyor ki, ekonomimizi tekrar büyümeye geçirmek için, sadece önlem almak ve mali politika üretmek yeterli değil.” diye konuştu.

Medvedev, Rusya’da son 15 yıldır devamlı yapısal reform çağrısı yapıldığını hatırlatarak, “Sürekli tekrar ediliyor fakat artık ciddi yapısal reformlara ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Ekonomideki devlet nüfuzunun azaltılarak, ülkedeki rekabet ortamının artırılmasının da gerektiğini vurgulayan Medvedev, Rusya’nın farklı bölgelerindeki yatırım ortamının da ancak devlet sisteminin yapısında değişiklikler yaparak düzeltilebileceğini söyledi. Medvedev, Rusya’nın daha şeffaf bir hale gelerek, uluslararası anlaşmalarda da daha aktif bir rol oynayacağını söyledi.

Dünya Bankası, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2015’te yüzde 3,7 küçülen Rus ekonomisinin geçtiğimiz yıl da yüzde 0,6 küçüldüğü tahmininde bulundu.

 
EtiketlerRusyaMoskovaGaidar ForumuDimitriy MedvedevDünya Bankası
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