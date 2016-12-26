Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz

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Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da halka hitap etti.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

15 Temmuz'da millet olarak ayağa kalktık, alçak FETÖ'cülere dersini verdik. O gece siz çocuklarınızın geleceğine sahip çıktınız.Biz, alçakların önünde eğilmeyiz, bir tek yaradanın önünde eğiliriz.

139 yıllık hayal gerçek oldu, Ilgaz Tüneli açıldı.

Biz iş üreterek bugünlere geldik. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyanlardanız.

Avrasya Tüneli'nin dünyada eşi benzeri yok.

"DAHA BETERİNİ GÖRÜRSÜNÜZ"

Ülkemize, içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan bu terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar şunu iyi bilsinler ki eğer 15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha da beterini görürsünüz.

Birliğimizi, kardeşliğimizi kimse bozamaz. Bu ülke birbirine kenetlenirse kimse bir şey yapamaz. Türkiye aydınlık geleceğe doğru adım adım ilerliyor.

RUSYA BAŞBAKANI MEDVEDEV'İ ARADI

Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Karadeniz'de düşen Rus uçağıyla ilgili başsağlığı dileyen Yıldırım, Türk halkının, bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınları dahil olmak üzere tüm Rusya Federasyonu halkının acısını kalpten hissederek paylaştığını dile getirdi.