Başbakan Binali Yıldırım'dan 'OHAL yasakları' talimatı!

Başbakan Binali Yıldırım’ın başkanlığında hafta başı yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, bazı OHAL uygulamaların kaldırılması veya esnetilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Özellikle, somut veriye dayanmayan MİT ve Emniyet raporları kapsamında sivil vatandaşlara getirilen yurtdışına çıkış yasaklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği görüşü gündeme geldi. Bazı bakanlar, FETÖ’cü olmamakla birlikte sivil vatandaşlardan bazılarına sadece akraba ilişkileri nedeniyle çeşitli yaptırımlar uygulandığını dile getirdi. Başbakanın bunun üzerine, özellikle yurt dışına çıkışla ilgili kısıtlamaların, kesin delillere dayanmadan uygulanmaması ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını istediği öğrenildi.



OHAL kapsamında, FETÖ’cülerin yurt dışına çıkmasını önlemek için başlatılan bu uygulama ve benzerlerinin yavaş yavaş ihtiyaca göre ortadan kaldırılması ile ilgili çalışma yapılacağı öğrenildi. Başbakan Yıldırım’ın da bu ve buna benzer uygulamalarda ihtiyaç kalmayanların tespiti ve aşamalı olarak bazı kısıtlamaların kaldırılması için talimat verdiği öğrenildi. Yıldırım’ın talimatı ile tüm bakanlar kendi alanlarında uygulanan kısıtlama ve sınırlamaları belirleyecek. Bunun dışında tapu kayıtlarına konulan şerhlerin, SGK dosyalarına konulan yasak ve kısıtlamalarında gözden geçirilmesi planlanıyor.