Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan Binali Yıldırım'dan Elitaş'ın ailesine başsağlığı telefonu

BaşbakanBinali Yıldırım, terör örgütü PYD/PKK  mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine atılan havan mermisi sonucu hayatını  kaybeden TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın ailesine baş sağlığı diledi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:42
Başbakan Binali Yıldırım'dan Elitaş'ın ailesine başsağlığı telefonu

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın, Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde  aileyi ziyareti sırasında telefonda aileyle görüşen Başbakan Yıldırım, "Allah  mekanını cennet etsin kardeşimizin. Acılarını paylaşıyoruz. Bu alçakların yanına  bırakmayacağız. Allah inancınızı, metanetinizi daim etsin. Ülkemizin birliği ve  teminatı için inşallah bu belaları defedeceğiz. Milletimize yönelen bu  saldırıları tamamen ortadan kaldıracağız. Allah sağlık sıhhat versin, başınız sağ  olsun. Tüm aile halkına selam ve saygılarımı iletiyorum." diye konuştu.

"Gerekirse ben de annesi de gideriz"

Acılı baba Bostan Elitaş da Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek,  "Sayın Başbakanım, benim 7 oğlum var. Gerekirse ben de annesi de gideriz." dedi.

Anne Emine Elitaş ise "O askerlere taş taşırım. Her zaman  arkanızdayız. Son nefesimize kadar arkanızdayız. Askerlerimizin, memleketimizin,  bayrağımızın peşindeyiz, bırakmayacağım. Ben de gideceğim. Sizin için ben pazarda  bile laf konuşturmadım. Konuşturmayacağım da ölene kadar." ifadelerini kullandı.

Ziyarette aileye başsağlığı dileklerini ileten Başbakan Yardımcısı  Akdağ, "Beni de götürün oğlum. Ekmek, pilav yaparım askerlerimize. Orada onlara  hizmet ederim." diyen anneye, "Sizin gibi anneler oldukça bu milletin sırtı yere  gelmez." diye karşılık verdi.

"Bu milletin sırtı yere gelmez"

Sınırın hemen yanı başına terör ordusunun yerleştirildiğine dikkati  çeken Akdağ, şöyle devam etti:

"Omuz omuza vereceğiz, kol kola gireceğiz, bu mücadeleyi yapıp  gideceğiz. Başka bir çaresi yok. Biz içeridekileri temizledik, onlar orada  yetiştirdi. Ama Allah'ın izniyle Türk milletinin gücü, kudreti bunları bertaraf  etmeye yetecek, hiç endişeniz olmasın. Hele başımızda böyle bir lider varken,  Allah'a şükürler olsun. Biz kefenlerimizi giyip yola çıkmışız. Milletçe bu  mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bu milletin sırtı yere gelmez. İstemiyorlar,  Türk milletinin, Türkiye'nin kuvvetli olmasından rahatsızlar ama onlar rahatsız  diye biz kendi gücümüzü, kuvvetimizi yok edecek değiliz."

Daha sonra Akdağ, operasyonda yaralanan ve aynı hastanede tedavi gören  Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarına da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 21:42
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Fahreddin Paşa Camii ibadete açıldı”
    1. “Fahreddin Paşa Camii ibadete açıldı”
    2. Başbakan Binali Yıldırım'dan Elitaş'ın..
    3. Giresun'da köpeği otoyola attığı önü..
    4. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    5. Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de..
    6. Abbas'tan flaş Türkiye açıklaması
    7. Terör propagandası yaptığı iddia..
    8. Sergey Lavrov'dan 'Suriye Ulusal..
    9. Göl kenarına uçan araçtaki yaralı..
    10. Zeytin Dalı Harekatı'na bir destek de..
    11. Başbakan Yıldırım'dan Elitaş'ın..
    12. KKTC'de öfke büyüyor!
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın..
    14. Galatasaray'ın golünde büyük tartışma!
    15. Kayseri Erciyes'te mahsur kalan 80..
    16. 'Zeytin Dalı' İran medyasına battı
    17. 3. gününde 14 nokta teröristlerden..
    18. Amerika'nın 'işbirliği' mesajına..
    19. İstanbullulara iş çıkışı beklenmedik..
    20. Terim istifa ediyor mu? Resmi açıklama
    Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
    Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Pegasus'tan yolculara mağduriyet ödemesi! Bakın ne kadar ödedi...
    Pegasus'tan yolculara mağduriyet ödemesi! Bakın ne kadar ödedi...