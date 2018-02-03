Başbakan Binali Yıldırım'dan CHP'li Selin Sayek Böke'ye PYD yanıtı: Bu ne haddini bilmezlik!

Başbakan Yıldırım, "Kendini bilmez CHP milletvekili diyor ki 'PYD terör örgütü değil' diyor. Bu ne haddini bilmezlik, bu ne aymazlık? Daha ne göreceksin? 90'dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş, 40 yıldır milletimizin başına bela olmuş PKK/PYD/YPG sülalesi aynı boyun soyundan. Aynı soysuzlardan. Neresi terör örgütü değil bunların?" dedi.



İŞETE BÖKE'NİN SKANDAL AÇIKLAMASI



CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Habertürk'te katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan Böke'ye program sunucusu "Suriye'de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltti.

SELİN SAYEK BÖKE: TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEK BİR BİLGİMİZ YOK

Terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke soruya, "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadeleriyle cevap verdi.

Öte yandan, CHP'li isimler Özgür Suriye Ordusu'nu ise terör örgütü olarak tanımlayarak kamuoyunun tepkisini çekiyor.



BAŞBAKAN YILDIRIM: EĞER HER ŞEYİN MİLLİ OLMASINI İSTİYORSAN AK PARTİ'YE BAK!

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, "Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan AK Parti'ye bak. Milli ittifak var, buyur sen de katıl. Hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz, millilik Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur." ifadelerine yer verdi.



"AFRİN HAREKATI TERÖR KUŞAĞININ SONA ERDİRİLMESİ HAREKATIDIR"

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:



Zeytin Dalı Harekatı, terörün başının bulunduğu yerde ezilme harekatıdır. Bu harekat komşular için özgürlük demek. Bu harekat bütün insanlığın vicdanı demek. Ama hiçbir zaman terör örgütlerinin propagandasına kapılıp burada yaptığımız harekata gölge düşürmeye çalışanlara müsamaha göstermeyiz. Bazılarının AK Parti'ye olan düşmanlığı, husumeti o kadar artmış ki ak olana kara, kara olana ak demekten geri durmuyorlar. Zeytin Dalı Harekatı, zulüm altında inim inim inleyen Arapların, Kürt kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerimizin bu zulümden kurtarılma harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı, emperyalistlerin sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları, terör devletinin, terör kuşağının sona erdirilmesi, yok edilmesi harekatıdır.