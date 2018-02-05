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Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı'nın harekat merkezine canlı bağlandı

Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nda yerli teknoloji 'PTT Messenger' ile Zeytin Dalı Operasyonu'nu yöneten Hatay'daki harekat merkezine canlı bağlandı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:48
Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı'nın harekat merkezine canlı bağlandı

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu öncesi  milli mühendislik ürünü olan PttMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne bağlanarak Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü. 

KOMUTAN TEMEL: HAREKAT PLANLADIĞIMIZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel  ile PttMessenger uygulaması aracılığıla yaptığı görüşmede, Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar dileyerek harekata ilişkin değerlendirme istedi. Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Harekatımız planlandığı şekilde devam ediyor. Hem askerimizin hem de sivil halkın zarar görmemesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Afrin halkı kardeşimizdir. Bütün halklar kardeş. Biz her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan Türkiye bölgeye her türlü gıda yardımını yapıyor. Bizim hedefimiz teröristlerdir. Harekâtın sonunda da Afrin halkının bu teröristlerin baskı ve zulmünden tamamen de kurtulacağına inanıyoruz.  Harekatımızı sürat ve emniyet dengesi ile imkan, zaman, mekan faktörlerini dikkate alarak hava, arazi şartları ile birlikte değerlendirerek harekatımızı idare ediyoruz. Destekleriniz için sağ olun." 

BAKANLAR KURULU'NUN GÜNDEMİ AFRİN

Bakanlar Kurulu, bugün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantının gündeminde Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ve terörle mücadele var. 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 15:48
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