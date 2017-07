Başbakan Binali Yıldırım Yörük Türkmen Şenliğinde

Başbakan Binali Yıldırım, Dalaman’dan Başbakanlık helikopteri ile saat 14.10’da Seydikemer ilçesi Boğalalar Mahallesi’ndeki şenlik alanı yakınına hazırlanan alana iniş yaptı. Başbakanlık otobüsü ile 19. Yörük Türkmen Kültür Şöleni’nin yapılacağı alana gelen Başbakan Yıldırım, girişte şenlik protokolü tarafından karşılandı. Başbakan Yıldırım, şenlik açılışı kapsamında 24 Oğuz boyu bayrağı ile Türk bayrağını göndere çekti. Şölene Başbakan Binali Yıldırım’a, eşi Semiha Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Muğla Valisi Esengül Civelek, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Denizli Valisi Hasan Karahan ve protokol üyeleri eşlik etti.

Başbakan Yıldırım ve protokol, Aydın Zeybeği Folklor gösterisini ilgiyle izledi. Ekip, gösterinin sonunda açtığı Türk bayrağını Başbakan Yıldırım’a hediye etti. Makedonya Yörükleri folklor ekibi de şenlik kapsamında gösteri sundu. Başbakan, misafir folklor ekibi ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. Antalya Olgunlaştırma Enstitüsünün Teke Yöresi kıyafetlerini içeren defilesi de büyük beğeni topladı.

"Hava sıcak sizler daha sıcaksınız" diyen Başbakan Yıldırım, protokol konuşmaların uzaması nedeniyle konuşmasına bir fıkra ile başladı. Yıldırım, "Konuşmacıların sayısı artıkça ve konuşmacı sayısı uzadıkça milletin canı sıkılıyor. Yavaş yavaş alandan ayrılmaya başlıyorlar. Sonunda bir konuşmacıyı daha çağırıyorlar. Konuşmaya başlarken karşısındaki kimse kalmaz. Ama sadece bir kişi oturuyor meydan boşalmış. Konuşmayı da güzel hazırlamış konuşsa konuşmasa olmaz. Konuşmasını baştan sona -bizim İsmet Yılmaz bakanımız gibi- sonra kürsüden inmiş karşısında oturan arkadaşın yanına gitmiş. Sarılmış yanaklarından öpmüş. Adam şaşkın niye öpüyorsun kardeşim diyor, herkes bıraktı gitti sen benim konuşmamı sonuna kadar dinledin. Kardeşim öpmene gerek yok senden sonraki konuşmacı benim diyor."

Uzun konuşmalara rağmen Yörüklerin alanı terk etmediğine değinen Başbakan Yıldırım, "Maşallah Yörüklerden biri bile gitmedi. Yörükler Torosların tepesinde ay yıldızlı bayraklarınızla tüten ocaklarımızla geleceğin teminatıdır. Bu güzel yayların rengi, neşesi Anadolu’nun can damarı Yörük Türkmen kardeşlerim sevgili Muğlalılar, sevgili Burdurlular, Denizliler, Antalyalılar hepinizi selamlıyorum. Şölenin hayırlı olmasını diliyorumGaziantep, Bitlis, Antalya, Isparta, Denizli’den Burdur’dan, Mersin’den Türkiye’nin her renginden her köşesinden gelen kardeşlerim hoş geldiniz" diye konuştu.

"Deprem açıklaması"

Bodrum’daki 6.6 büyüklüğündeki deprem hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Allah’a şükür ki hiçbir can kaybı bizim topraklarımızda yok. Ancak İstanköy Adasında depremde hayatını kaybetti biri İzmirli hemşehrim ona Allah’tan rahmet diliyorum. İsveçli kardeşimiz de hayatını kaybetti ona da Allah’tan rahmet diliyorum. Depremden hemen sonra valimizle görüştük tedbirler alındı. Bütün bölge kısa sürede gözden geçirildi, kontrol edildi. Hiçbir can kaybı olmadığı tespit edildi. Hemen AFAD Kızılay ve ilgili bakanlıklarımızı buraya ekiplerini gönderdiler. Herhangi bir tekrar deprem olur düşüncesiyle gerekli tedbirlerini aldılar. Eğer dertli değilseniz milletin dertleri ile dertlenmeseniz deprem olur, afet olur yerlerde sürünürsünüz. Milletinizin, vatandaşınızın derdini dert edinirseniz milletin adamı olursanız ne olursa olsun hiçbir şey olmaz kararlılıkla geleceğe yürümeye devam edersiniz" dedi.

"24 Oğuz bayrağını göndere çekti"

Şenliğe 2010 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanıyken geldiğini anımsatan Başbakan Yıldırım, "Bu anlamlı buluşmada bu coşkulu buluşmada sizlerle beraber olduk. Bu şenliğe ikinci kez geliyorum 2010 yılında yine buradaydım. Ali Boğa o zaman Muğla milletvekiliydi. Bu şenliklerde sizinle tanıştık. Artık alışkanlık yaptı, gelmezsek duramayız. Şimdi de sizlerle beraberiz. Bir Yörük Türkmen olarak Kayı boyunun torunu olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Kınık’ın, Dodurga’nın, Kayı’nın Bayat’ın bütün Oğuzların yiğitleriyle gurur duyuyoruz. Bugün onların torunlarıyla kucaklaşıyoruz. Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye, kültürümüzü hatırlama ve yaşatmaya onun için geldik buraya. Bugün 24 Oğuz boyuna ait oğuz bayraklarıyla Türk bayrağının gölgesi altında toplandık, İstiklal Marşımızla bayrağımızı yükseklere çektik. O ay yıldızlı bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanışına hep beraber şahit olduk" diye konuştu.

"Milletin adamına sahip çıktınız"

Yörüklerin 15 Temmuz’da Muğla Marmaris’te alçaklara geçit vermediğinin altını çizen Başbakan Yıldırım, "Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktınız. Cumhurbaşkanımızı katletmeye, şehit etmeye gelenlere en güzel dersi sizler verdiniz. Sizlere milletim adına teşekkür ediyorum. Türk demokrasisini zaferle sonlandırdınız, darbecilere darbeyi vurdunuz. Onun için sizler bu dağların bu yaylaların cihan mert cömert,üreten, ürettiğini paylaşan, dönüşen geleneklerinizi hep sürdürdünüz. Geçmişte Yörük kardeşlerimiz sahilde duruyorlarsa gemi inşa ederler, gemi malzemeleri temin ederdi, sahilde değil de derbentteyse yol emniyeti, yol tamiri, köprü inşaatı sizlerden soruluyordu. Menzil bekleniyorsa çevreden zahireleri toplar ihtiyaç giderilirdi. Sizler olağanüstü zamanlarda, olağanüstü görevleri millet adına üşenmeden, yüksünmeden omuzlamış yiğitlersiniz. Şimdi hep birlikte ecdattan kalan bu mübarek topraklara sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Kardeşlik ruhunu korumanın onurunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"15 Temmuz şehitlerini andı"

Bu milletin bin yıldır bu topraklarda olduğuna vurgu yapan Başbakan Yıldırım, "Bu millet bin yıldır bu topraklarda Ahlat’tan, Malazgirt’e, Domaniç’e, Söğüt’e uzanmış, buradan 3 kıtayı kanatları altına alan sayısız kavmi ve ülkeyi şefkatle, sevgiyle kuşanan Osmanlının torunlarısınız. Yeryüzünde fesat çıkaranlara, ayrılık tohumları ekenlere karşı yüz yılardır aynı kalp atışıyla aynı bir arada durduk. Gittiğimiz her yerde kardeşlik tohumları ektik, gönül köprüleri inşa ettik, kardeş kardeşe cephelerde hep beraber olduk, birlikte mücadele ettik. Çok acılar çektik musibetler gördük. Bu davanın ve bağımsızlığımız uğruna nice şehitler verdik. 15 Temmuz şehitlerimize Allah rahmet versin. Şehitlerimizi şükranla minnetle yad ediyoruz. Şehit verdik gazilerimiz oldu, Allah’a şükür ki vatanımızı vermedik, istiklalimize gölge düşürmedik. 15 Temmuz’da kol kola mücadele ettik bayrağımız için toprağımızı için hep beraberdik. Mevlam bize bir yurt bir ülke bir vatan istiklal kazandıran bütün şehitlerimize gazilerimizden Allah razı olsun. Allah kardeşlik ruhumuzu yaralamak isteyenlere fırsat vermesin. Bundan sonrada birlik ve beraberliğimiz aşkımız sonsuza kadar devan etsin" dedi.

"Türkiye barış ve istikrar adası"

Türkiye’nin çok zor bir coğrafyada barış ve istikrar adası olduğuna vurgu yapan Başbakan Yıldırım, "Bize düşen bu coğrafyada birlik ve beraberlik ruhumuzu muhafaza ederek, ülkemizi Gaz Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinden ileriye taşımaktır. İçeride birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek ve birlikte gelecek hedeflerimize kilitlenmektir. Bizim için bu güzel ülkenin her bir ferdi aynıdır, başımızın tacı. Biz sadece İstanbul’un, İzmir’in, Ankara’nın değil, Hakkari’nin de Edirne’nin de, Mersin’den, Samsun’a 81 ili sevgiyle kucaklıyoruz. 780 bin kilometrekare vatan toprağını aynı ruhla sahipleniyoruz. Üsküp’ün, Kerkük’ün, Hicaz’ın, Kudüs’ün, Yemen’in emanetini taşıyoruz. Bölgedeki ve dünyadaki bütün mazlumları dost ve kardeşlerimizin sesi olduk nefesi olduk olmaya devam edeceğiz. Balkanlardan, Moğoalistan’a, Asya’dan,A frika’ya kardeşliğimizi oralara da taşımak için her tülü gayreti gösteriyoruz. Yörük Türkmen ruhu barış kardeşlik demektir, birlik demektir beraberlik demektir. Birlikte Türkiye demektir" diye konuştu.

"15 Temmuz’da destan yazdınız"

Bu milletin 1071’den beri farklı coğrafyalarda barış ve adalet peşinde farklı renkteki bayrakların altında yürüdüğünü ve yürümeye devam edeceğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Bin yıldır kesintisiz yürümüş yürümeye devam edecektir. Milletimizin birliğine dirliğine, kardeşliğine kasteden 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminde siz, burada bu bölgede destan yazdınız, gözünü kan bürümüş hain FETÖ teröristlerinin cani planlarını boşa çıkardınız. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı onun hayatına kastetmek isteyen alçaklara geçit vermediniz. Bugün büyük bir coşkuyla, bu topraklar da kardeşliğimizle bir ve beraber olacak daim olacaktır. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak ilelebet Türkiye Cumhuriyeti payidar olacaktır" dedi.

"Adam gibi adamların peşinden gideriz"

Bakan Çavuşoğlu, Yörük çocuğu olmaktan gurur duyduğunun altını çizerek, geçmişi ile gurur duyduğunu söyledi.

Geçmişini bilmeyenin vatana millete vereceği bir şeyi olmadığına vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, "Örf ve adetlerimizi yaşatıyoruz. Yörükler bu vatanı millet için her an canımızı vermeye hazırız. Vatan topraklarını beklemek için gece gündüz hizmet etmek için varız. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı olduğum zaman bana duygularımı sordular. Ben de, ’Biz Yörüğüz koyunu keçiyi de güderiz Avrupa’yı da yönetiriz.’ dedim. Bugün de diyorum ki, koyunu da keçiyi de güderiz, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım gibi adam gibi adamların peşinden gideriz, bu ülkeye, millete hizmet etmekten şeref duyarız" ifadelerini kaydetti.

Bakan İsmet Yılmaz, Türkmen geleneğinin yaşatıldığı bir şenlikte olduklarının altını çizerek yeryüzünün okul ve eğitim olduğunu kaydetti. Bakan Yılmaz, "Bir ocak dahi yansa bir bayrak bile dalgalansa gölgesinde özgürce yaşayacağız. Bizim yarınımız emin ellerdedir" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de kısa bir selamlama konuşması yaptı.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, zengin Yörük kültürünün ve medeniyetinin temsilcisi olmaktan onur duyduğunu söyledi. Kutlu bir yolculuğun neferi olarak bu topraklara geldiklerini aktaran Bakan Kaya, "Kutlu bir kültürün temsilcisiyiz. 14 Ağustos 2001’de umudunu güvenini kaybetmiş millete yeniden o güveni veren ecdadına layık haline getirmeyi ülkeyi ayağa kaldırmayı şiyar edinmiş bir yolculuğun neferi olarak yanınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakanımızın kabinesinde olmak bizler için büyük bir onur. Bu milletin öz ve çöz parçası olan Yörükler buraya akın etti. 15 Temmuz’da da devletinin yanında oldu. Olmaya da devam edecektir" dedi.

Başbakan Yıldırım’a konuşmasının ardından el dokuması halı hediye edildi.