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Başbakan Binali Yıldırım: Yarınlarımız bugünlerden daha güzel olacak

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti'nin bayramlaşma töreninde konuştu. 16 Nisan'dan sonra sorumlulukların daha da arttığını belirten Yıldırım, "Yarınlarımız bugünlerden daha güzel olacak" diye konuştu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 18:59
Başbakan Binali Yıldırım: Yarınlarımız bugünlerden daha güzel olacak

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti'nin bayramlaşma töreninde konuştu. Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Şehitlerimizin bize emanet ettiği aileleri asla yalnız bırakmayacağız.

16 Nisan'da yapılan referandumun kabul edilmesinin ardından milletin bize yüklediği sorumluluk daha da artmıştır. Yarınlarımız bugünlerden daha güzel olacak.

Darbeler, kumpaslar dönemi tarihe gömüldü. Şimdi sıra 2019 seçimleri.

Sürücülere uyarı

Bayram süresince maalesef sılayırahim yapmaya gidenler, tatile gidenlerden trafik kazalarında 44 vatandaşımızı kaybettik. Şimdi dönüşler başlıyor. Bütün vatandaşlarımdan önemli istirhamım, lütfen yorgun, uykusuz yola çıkmayın, acele etmeyin. Yolların kralı olmayın, yolların kuralı var, kurallara uyun."

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 18:59
  1. AK Parti
  2. Binali Yıldırım
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