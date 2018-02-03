Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan Binali Yıldırım: Terör kuşağı yok edilecek!

Tekirdağ kongresinde ana muhalefet partisi CHP'yi eleştiren Başbakan, "Kendini bilmez CHP milletvekili diyor ki 'PYD terör örgütü değil' diyor. Bu ne haddini bilmezlik, bu ne aymazlık? Daha ne göreceksin? 90'dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş..." dedi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:05
Başbakan Binali Yıldırım: Terör kuşağı yok edilecek!

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali  Yıldırım, Tekirdağ'daki 6. olağan il kongresinde kürsüye çıktı.

Zeytin Dalı harekâtıyla emperyalist ülkelerin Türkiye sınırında kurmak istediği terör kuşağının yok edileceğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kendini bilmez CHP milletvekili diyor ki 'PYD terör örgütü değil' diyor. Bu ne haddini bilmezlik, bu ne aymazlık? Daha ne göreceksin? 90'dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş, 40 yıldır milletimizin başına bela olmuş PKK/PYD/YPG sülalesi aynı boyun soyundan. Aynı soysuzlardan. Neresi terör örgütü değil bunların?

(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na) Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan AK Parti'ye bak. Milli ittifak var, buyur sen de katıl. Hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz, millilik Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur."

Yıldırım, kongreden önce AtatürkSpor Salonu'nun dışında bekleyen ve büyük yoğunluktan içeri giremeyen vatandaşlara da hitap etti.

Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Şimdi çıkmış bugün kongrede diyor ki 'Filan yeri de alacağız. Filan şehri de alacağız.' Bol keseden atıyor. Sen bırak orayı burayı almayı. Tekirdağ ak hizmetle tanışıyor. Bunu da göreceksin yakında" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 15:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB: Sınav çok zor olacak
    1. MEB: Sınav çok zor olacak
    2. Furkan Vakfı'na atanan kayyum belli oldu
    3. İran'dan flaş Türkiye açıklaması
    4. CHP'de imza krizi sonuçlandı! Muharrem..
    5. Mustafa Tuna: Bu felaketin habercisidir!
    6. Belçika'dan yasa dışı göçmenlere mesaj
    7. Frans'dan işgal itirafı: Yanlış...
    8. Hainler sınır karakoluna saldırdı!..
    9. CHP'li Tekin öyle bir saçmaladı ki,..
    10. Suudi Arabistan'da 6 milyar dolar..
    11. İsrail, Gazze'de Kassam Tugayları'na..
    12. Niğde’de şoförlerden Afrin'e destek..
    13. Bozdağ: Çarpıtma ve iftira haberlere..
    14. CHP'li Tekin 'Oyumuz yüzde 49..
    15. Dışişleri Bakanlığı: ‘Afrin’de..
    16. Anadolu'nun en erken kiliselerinden..
    17. Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    19. Irak ordusundan, Suudi Arabistan..
    20. Almanya'dan Soğuk Savaş sonrası bir ilk
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi