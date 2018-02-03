Başbakan Binali Yıldırım: Terör kuşağı yok edilecek!

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Tekirdağ'daki 6. olağan il kongresinde kürsüye çıktı.

Zeytin Dalı harekâtıyla emperyalist ülkelerin Türkiye sınırında kurmak istediği terör kuşağının yok edileceğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kendini bilmez CHP milletvekili diyor ki 'PYD terör örgütü değil' diyor. Bu ne haddini bilmezlik, bu ne aymazlık? Daha ne göreceksin? 90'dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş, 40 yıldır milletimizin başına bela olmuş PKK/PYD/YPG sülalesi aynı boyun soyundan. Aynı soysuzlardan. Neresi terör örgütü değil bunların?

(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na) Eğer her şeyin milli olmasını istiyorsan AK Parti'ye bak. Milli ittifak var, buyur sen de katıl. Hep beraber yolumuza devam edelim. Lafla millilik olmaz, millilik Afrin'de teröristlerin başına bomba gibi düşmekle olur."

Yıldırım, kongreden önce AtatürkSpor Salonu'nun dışında bekleyen ve büyük yoğunluktan içeri giremeyen vatandaşlara da hitap etti.

Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Şimdi çıkmış bugün kongrede diyor ki 'Filan yeri de alacağız. Filan şehri de alacağız.' Bol keseden atıyor. Sen bırak orayı burayı almayı. Tekirdağ ak hizmetle tanışıyor. Bunu da göreceksin yakında" ifadesini kullandı.