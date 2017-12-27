Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.

Kral Suud Kraliyet Konukevi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 30 dakika sürdü.