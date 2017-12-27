Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 21:01
Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.

Kral Suud Kraliyet Konukevi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 30 dakika sürdü.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 21:01
  1. binali yıldırım
  2. başbakan
  3. suudi arabistan
  4. selman
  • seracettinseracettin2 sa önce
    ne o sn başbakan.. gülücükler dağıtıyorsun.. çok mu sevdin ümmetin nefret ettiği İslam haini prens bozmasını..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sudan'dan tehditlere sert tepki: Türkiye için bedel ödemeye hazırız
  1. Sudan'dan tehditlere sert tepki:..
  2. Rus muhalif lider halkı sokağa çağırdı
  3. İsrail oraya Trump'un adını veriyor
  4. Emniyet teyakkuzda! 37 bin polis...
  5. Onay vermeyenin kredi kartı alışverişe..
  6. Çad basını bunu konuşuyor! "Erdoğan..
  7. Soba faciası: 2 ölü
  8. İzmir'de müftü ilk resmi nikâhı..
  9. Başbakan açıkladı, Veliaht Prensten..
  10. İran'da deprem
  11. Okul bahçesinde oynayan çocuklara ateş..
  12. İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
  13. Vladimir Putin resmen başvuru yaptı
  14. Bağdat, Erbil'e yönelik uluslararası..
  15. Fenerbahçe'yi deviren Yakın Doğu..
  16. Çad basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan..
  17. Kudüs sürekli başkent ilan edildi
  18. Samsun'da liseli kız, parkta babasının..
  19. Tarihin en pahalısı! Resmen Liverpool'da
  20. Okul bahçesinde top oynayan..
Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen için flaş karar
Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
Sesten 10 kat daha hızlı... Dünyanın her yerini vurabilir
Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
Utanç veren tablo! Haram helal dinlemediler...
Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
Kaçan Kuzey Kore askerinin kanından bakın ne çıktı
ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama
ABD şokta! 30 dakikadan fazla öldürür! Ürküten açıklama

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar
ABD'nin kalleş planına Türk darbesi! Kaçıramadılar
Alman gazeteciden Erdoğan'a büyük övgü!
Alman gazeteciden Erdoğan'a büyük övgü!