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Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'da tarihi Ba'alwie Camisi'ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'da Osmanlı  döneminden kalma el yazımı Kur'an-ı Kerim koleksiyonu bulunan Ba'alwie Camisi'ni  ziyaret etti.

22 Ağustos 2017 Salı 09:45
Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'da tarihi Ba'alwie Camisi'ni ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Osmanlı döneminden kalma el yazımı Kur'an-ı Kerim koleksiyonu bulunan Ba'alwie Camisi'ne ziyarette bulundu, Camideki 600 yıllık olduğu tahmin edilen  Kur'an-ı Kerim'e ilişkin bilgi alan Yıldırım, Osmanlı Padişahı İkinci  Abdülhamid'e ait yağlı boya tabloyu inceledi

Başbakan Yıldırım ve beraberindeki bakanlar, camiye gelişlerinde yetkililerce karşılandı.

Soyu Osmanlı Devletine uzanan al-Attas ailesi tarafından 1954 yılında  yaptırılan camiyi gezen Yıldırım, İmam  Syed Hassan al-Attas'tan camiye ilişkin  bilgi aldı.

Yıldırım, üç kuşaktan bu yana aynı aileden gelen imamların görev  yaptığı cami içindeki müzede bulunan Kur'an-ı Kerim koleksiyonunu inceledi.

Singapur'daki Türk vatandaşlarının da yoğun olarak tercih ettiği  camide oluşturulan müzeye geçen Yıldırım, burada bulunan Osmanlı Padişahı İkinci  Abdülhamid'e ait yağlı boya tabloyla yakından ilgilendi.

Cami görevlileriyle fotoğraf çektiren Başbakan Yıldırım, camideki  müzeye, üzerinde hat sanatıyla "Bütün Müslümanlar kardeştir" yazan tablo hediye  etti.

Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek  ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı  Nihat Zeybekci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci de eşlik etti.

6 ASIRLIK KUR'AN-I KERİM

Ba'alwie Camisi'ndeki müzede, 600 yıllık olduğu tahmin edilen Kur'an-ı  Kerim ile İstanbul'da basılan ilk Kur'an-ı Kerim de bulunuyor.

İkinci Abdülhamid'in Singapur'a gönderdiği ve Malaycaya tercüme edilen  Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in mührü, İkinci Abdülhamid tarafından  gönderilen
 mektup açacağı, Osmanlı kılıçları, sikkeler ve ibrikler, camideki  müze ve özel odada sergilenen eşyalar arasında yer alıyor.

Singapurlu Müslümanların ilk ibadethanelerinden olan camide İkinci  Abdülhamid sevgisi halen yaşatılıyor. Bu sevginin göstergesi olarak camideki  müzede her yıl, padişahın ölüm yıl dönümünde, ruhu için Kur'an-ı Kerim okunuyor.

Ba'alwie Camisi'nin mihrap duvarı, 2015 yılında Diyanet İşleri  Başkanlığınca özel imal ettirilerek Singapur'a gönderilen İznik çinileriyle  süslendi. Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından görevlendirilen bir Türk  usta ülkeye gelerek, çini kaplama işlemini tamamladı.

Camide, 2012 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığınca  görevlendirilen din görevlileri, ramazan ayı süresince görev yapıyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:45
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