Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan Binali Yıldırım PKK'nın roketle saldırdığı camiyi ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütü PYD/PKK’nin roketle saldırdığı Kilis Çalık Cami’yi ziyaret etti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 09:42
Başbakan Binali Yıldırım PKK'nın roketle saldırdığı camiyi ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, cami ziyareti öncesinde kent girişinde ellerinde zeytin dalıyla bekleyen vatandaşlar tarafından karşılandı. Yıldırım ilk olarak Çalık Cami’ne düzenlenen saldırıda şehit düşen Muzaffer Aydemir’in ailesinin evine gitti.

18-02/05/8858265.jpg

Daha sonra Aydemir ile aynı sokakta oturan Suriyeli Tarık Tabbak’ın evine geçen Yıldırım, ailelere taziye dileklerini iletti. Taziye evlerinde Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

YARALI ÇOCUĞUN ALNINDAN ÖPTÜ

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nın beşinci gününde akşam namazı esnasında roketli saldırı nedeniyle 1’i Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı Çalık Cami’ne geçti. Camide incelemelerde bulunan Yıldırım, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’dan camide yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Yıldırım, camide babası ile birlikte yaralanan bir çocuğu alnından öptü.

18-02/05/8858239.jpg

Başbakan, camiden valilik binasına kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi yürüyerek katetti. Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafı ziyaret eden Yıldırım, "Allah devletimize zeval vermesin. Biz vatan için ölmeye hazırız" sözleriyle karşılandı.
Yıldırım, atılan roket sonucu hasar gören restoranı da ziyaret etti. Saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başbakan Yıldırım, restoranda incelemelerde bulundu. Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, üzerinde Türk bayrağı asılı zeytin ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 09:42
  1. binali yıldırım
  2. başbakan
  3. ypg
  4. kilis
  5. zeytin dalı operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da
    2. Süryaniler'den Batı'ya tokat gibi..
    3. Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk..
    4. C. Ronaldo 8 ay sonra oyundan alındı!..
    5. Adnan Oktar'a şok! 81 ilde harekete..
    6. Neymar'dan flaş sözler: ''Real Madrid..
    7. Fenerbahçe'nin 10 milyon lirası çöpe..
    8. Fenerbahçe'ye şok! Tam 2.1 milyon..
    9. Hakeme küfür eden Emre Belözoğlu kaç..
    10. İşte Mustafa Pektemek'in Göztepe'ye..
    11. Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi..
    12. Acil servislerde yeni dönem
    13. İki ülke arasında çatışma! 6 kişi öldü
    14. Galatasaray'ın büyük pişmanlığı Telles!
    15. Ne yaptın Muslera! Beşiktaş'ın tam 13..
    16. Elazığ’da 6 kilogram esrar ele geçirildi
    17. 7 ilde aranan villa hırsızları Bolu’da..
    18. Samsun'da refüjler kadın eliyle..
    19. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    20. Sivas'ta trafik kazası: 6 kişi yaralı
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    ABD şokta...Ölenlerin sayısı 53 oldu!
    ABD şokta...Ölenlerin sayısı 53 oldu!