Başbakan Binali Yıldırım PKK'nın roketle saldırdığı camiyi ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, cami ziyareti öncesinde kent girişinde ellerinde zeytin dalıyla bekleyen vatandaşlar tarafından karşılandı. Yıldırım ilk olarak Çalık Cami’ne düzenlenen saldırıda şehit düşen Muzaffer Aydemir’in ailesinin evine gitti.

Daha sonra Aydemir ile aynı sokakta oturan Suriyeli Tarık Tabbak’ın evine geçen Yıldırım, ailelere taziye dileklerini iletti. Taziye evlerinde Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

YARALI ÇOCUĞUN ALNINDAN ÖPTÜ

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı’nın beşinci gününde akşam namazı esnasında roketli saldırı nedeniyle 1’i Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı Çalık Cami’ne geçti. Camide incelemelerde bulunan Yıldırım, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’dan camide yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Yıldırım, camide babası ile birlikte yaralanan bir çocuğu alnından öptü.

Başbakan, camiden valilik binasına kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi yürüyerek katetti. Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafı ziyaret eden Yıldırım, "Allah devletimize zeval vermesin. Biz vatan için ölmeye hazırız" sözleriyle karşılandı.

Yıldırım, atılan roket sonucu hasar gören restoranı da ziyaret etti. Saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başbakan Yıldırım, restoranda incelemelerde bulundu. Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, üzerinde Türk bayrağı asılı zeytin ağacı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.