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Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da 22 Temmuz'da yapılacak Türkmen Şöleni'ne katılacak

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Başbakan Binali Yıldırım'ın Seydikemer İlçesi'nde 22 Temmuz'da 19'uncusu düzenlenecek olan Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Şöleni'ne katılacağını söyledi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 15:35
Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da 22 Temmuz'da yapılacak Türkmen Şöleni'ne katılacak

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, parti binasında düzenlendiği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mete açıklamasında, "Başbakanımız Binali Yıldırım 19'uncusu düzenlenecek olan Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Şöleni Tertip Komitesi Başkanı Ali Boğa'nın daveti ve bizim de girişimlerimiz sonucu Muğla'ya gelecek. Başbakanımız 22 Temmuz tarihinde bizlerle beraber olup, buradan önemli mesajlar verecek. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel programa davet ediyoruz" dedi.


Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:35
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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