Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da 22 Temmuz'da yapılacak Türkmen Şöleni'ne katılacak

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, parti binasında düzenlendiği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mete açıklamasında, "Başbakanımız Binali Yıldırım 19'uncusu düzenlenecek olan Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Şöleni Tertip Komitesi Başkanı Ali Boğa'nın daveti ve bizim de girişimlerimiz sonucu Muğla'ya gelecek. Başbakanımız 22 Temmuz tarihinde bizlerle beraber olup, buradan önemli mesajlar verecek. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel programa davet ediyoruz" dedi.



