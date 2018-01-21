Başbakan Binali Yıldırım, medya temsilcileri ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve üst düzey yöneticileri ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geliyor. Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay’ın katılması bekleniyor. Saat 10.30’da başlayacak toplantıda Başbakan Yıldırım’ın, medya temsilcilerine Türkiye’nin Afrin’de başlattığı “Zeytin Dalı” harekatı ile ilgili önemli bilgiler vermesi bekleniyor.