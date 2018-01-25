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Başbakan Binali Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'ninde konuşuyor. Yıldırım, "Tek kartla her yere her ödeme yapılacak. Bu sistem ile zaman israfı önlenecek" dedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 11:51

Bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve finans alanında hizmet veren şirketler bir araya gelerek Türkiye Ortak Ödeme Platformu'nu oluşturdu. Platforma üye olan şirketler aracılığıya Türkiye genelinde ortak ödeme sistemine geçiliyor. Sistem ile tüm şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında ortak ödeme sistemi geçerli olacak. Başbakan Binali Yıldırım sistemin imza töreninde konuşuyor.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Tek kart ile her yere her ödeme şeklinde bu iş özetlenebilir. Böylece zaman israfına yol açan kayıpları önleyecek. Ekonomide kayıt sistemini daha da güçlendirecek.

Bilişim yollarını genişletmek ve burada verilecek hizmetleri daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmamız gerek. Türkiye'de hala nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlası banka hesabı kullanmıyor. Bu ne demek sayısallaşmada alacak çok yolumuz var.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 11:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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