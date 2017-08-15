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Başbakan Binali Yıldırım: Değişimin dışında olmadık, olmayacağız

Türkçe Yaz Okulu Kapanış programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye olarak, değişimin dışında olmadık, olmayacağız. en büyük dönüşümü dış politikada yaptık" dedi.

15 Ağustos 2017 Salı 14:17
Başbakan Binali Yıldırım: Değişimin dışında olmadık, olmayacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Türkçe Yaz Okulu Kapanış programında açıklamalarda bulunuyor.  Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yaptığınız iş çok güzel, çok hayırlı bir iş. Yunus Emre Enstitüsü'nü de tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. Ülkeler, kültürel ve tarihi derinlikleri ile orantılı olarak ellerindeki her imkanı bu dış politika aracına dönüştürmenin gayreti içerisindeler. Türkiye olarak biz du değişim sürecinin dışında olmadık, olmayacağız. Son 15 yıl içerisinde zamanın ruhuna uygun bir şekilde dış politikada araçlarımızı zenginleştirme konusunda büyük hamleler yaptık. Bu süreçte en büyük dönüşümü dış politikada gerçekleştirdik.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 14:17
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