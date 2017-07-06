Başbakan Binali Yıldırım Çipras ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la telefonda görüştü. Görüşmede Kıbrıs konusu ele alındı.06 Temmuz 2017 Perşembe 09:21
Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’la telefon görüştü.
Başbakan Yıldırım, Yunan mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin Kıbrıs meselesine tutumunu dile getirerek, “Güvenlik ve Garantiler” başlığına verilen önemi vurguladı. Görüşmede ayrıca, Ada’da kalıcı barış ve kapsamlı çözümün tesisinin, iki toplumun eşitliği temelinde, Türk ve Yunan vatandaşlarının eşit haklardan yararlandıkları bir çerçevede mümkün olabileceği ifade edildi.