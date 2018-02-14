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Başbakan Binali Yıldırım Belarus'ta resmi törenle karşılandı

Başbakan Yıldırım, Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov tarafından resmi törenle karşılandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 15:34
Başbakan Binali Yıldırım Belarus'ta resmi törenle karşılandı

Başbakan Binali Yıldırım Belarus'ta. Yıldırım, Belarus Başbakanı  Kobyakov tarafından resmi törenle karşılandı.Başbakanlık binasındaki tören, Yıldırım ve Kobyakov'un yerlerini  almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Yıldırım, daha sonra tören kıtasını selamladı. Tokalaşarak basın  mensuplarına poz veren Yıldırım ve Kobyakov, baş başa görüşmeye geçti.Yıldırım ve Kobyakov, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından  ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman  Aşkın Bak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana  Darama da yer aldı.

  
 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:34
  1. Başbakan Binali Yıldırım

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