Başbakan Binali Yıldırım Ağın Köprüsü'nü havadan inceledi

Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde temelini attığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Elazığ'daki Ağın (Karamağara) Köprüsü'nü helikopterden inceledi. Yıldırım, daha sonra kendi kullandığı makam aracıyla köprüden geçti.

Bir süre makam aracını kullanan Yıldırım'a, Vali Çetin Oktay Kaldırım eşlik etti. Başbakan Yıldırım, bu sırada yanına gelen vatandaşlarla tokalaştı, ayaküstü sohbet etti.

Başbakan Yıldırım, köprüdeki incelemelerinin ardından Ağın ilçe merkezini ziyaret etti. İlçeyi ziyaret eden ilk başbakan olan Yıldırım, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Yıldırım, "Hoşgeldiniz, çok mutlu olduk" diyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti, onların taleplerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başbakan Yıldırım'a, leblebi ve çay ikram edildi.

"Köprü bahane, Ağınlılarla kucaklaşmak şahane"

Bu sırada Ağınlılara hitap eden Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminden bu yana yakından takip ettiği Ağın Köprüsü'ne ilişkin, "Ağınlılar yolumuzu kestiler, 'Ağın Köprüsü ne olacak' dediler? Ben de 'Biz Türkiye'de dağları deliyoruz, tüneller yapıyoruz, köprüler yapıyoruz. Yolları da yaparız, hepsini de yaparız. Buna Ağın Köprüsü de dahil' dedim. Ondan sonra köprüye eskiden başlanmış ama yanlış başlanmış. Olacak bir iş değil. Yaptık, bitirdik ama gelip görmek, açmak nasip olmadı. Hep içimde bir ukde. Nasipte sizi görmek, sizlerle tanışmak varmış. Köprü bahane, Ağınlılarla kucaklaşmak şahane." ifadelerini kullandı.

Ağınlılara hastane müjdesi

Başbakan Yıldırım, ilçeye hastane yapılması talimatı verdi. Yıldırım bu sırada, "Bir avuç leblebiye her şeyi hallettiniz. Ağınlılar bayağı tüccar maşallah." dedi.

İlçeye gelişinin bir anlamı olması gerektiğini söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Hiç merak etmeyin, her şey çok daha güzel olacak. Yeter ki kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. İnşallah bu terör belasını da memleketin gündeminden düşüreceğiz. Her şey çok daha güzel olacak. Zorlukların üstesinden geleceğiz. Hiç merak etmeyin, hedefimiz belli; muasır medeniyetler seviyesi. Ne yapacağımızı biliyoruz, nasıl yapacağımızı biliyoruz çünkü milletimize güveniyoruz, Ağın'a güveniyoruz, Ağınlılara güveniyoruz."