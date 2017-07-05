Başbakan Binali Yıldırım: Adalet değil gaflet yürüyüşü

Başbakan Binali Yıldırım, “Yollar, millet içindir, millete hizmet içindir. Temeli millet olmayan bir yürüyüş, yolu da incitir yolcuyu da incitir. FETÖ’cülerin, bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı, yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları, milletin adımları değildir. Bu nasıl adalet yürüyüşü? Bu adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür gaflet” dedi.

HAYALLER GERÇEK OLDU

Yıldırım, TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış töreninde, 15 yılda yapılamaz denilen ne varsa hepsini gerçekleştirdiklerini, yatırımlarla, ekonomiyle, ihracatla, tarımla, demokrasiyle “bir Türkiye’yi, 3 Türkiye” yaptıklarını, Türkiye’nin hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

TÜRKİYE’Yİ BÖLDÜRTMEYİZ

Başbakan, 20 bin kilometre yol yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Yolları böldük, milleti birleştirdik, yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bunu herkes bilsin. Yollar, millet içindir, millete hizmet içindir. Temeli millet olmayan bir yürüyüş, yolu da incitir yolcuyu da incitir. FETÖ’cülerin, bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı, yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları, milletin adımları değildir. Bu nasıl adalet yürüyüşü? Bu adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür gaflet. Türkiye’ye iktidarları döneminde bir çivi çakmamış, bu tür siyasi fantezilerle milleti meşgul ediyorlar.

ÖMRÜN BİTER YOL BİTMEZ

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı yürüyüş yapıyor. 19 gündür yürüyor. Aslında bir bakıma bu yürüyüşün bir faydası oldu. O da nedir? Yaptığımız yolların kalitesini öğrenme fırsatı oldu. Başka türlü anlayamazdı. Biraz zahmetli bir iş oldu ama benim ona tavsiyem; şöyle İzmit’ten bu tarafa gelirken Kurtköy sapağından bir Yavuz Sultan Selim yoluna da gir bakalım, orayı da bir gör, 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş. Eğer yol yürümeye devam edersen, ömrün biter bu yollar bitmez.

GEL BU SEVDADAN VAZGEÇ

Çünkü 20 bin kilometre yol yaptık. Daha 19 günde 400 kilometre oldu. Onun için gel bu sevdadan vazgeç. Adaletin aranacağı yer yollar değildir, meclistir, mahkemelerdir. Adalet herkese lazım. 15 Temmuz’a ‘kontrollü darbe’, ‘tiyatro’ diyenler, ‘Gerçek darbe 20 Temmuz’da olmuştur’ diyenler 7 Ağustos Yenikapı ruhunu anlamamış demektir. Eğer 20 Temmuz darbeyse, 7 Ağustos’ta Yenikapı’daki o mahşeri topluluk nedir? Oraya niye geldin? İnsana sorarlar.”

MİLLET BUNU KABUL ETMEZ

Yıldırım, FETÖ’cülerin ve bölücü terör örgütünü desteklemek anlamına gelen hiçbir şeyi milletin kabul etmeyeceğini belirterek, “250 şehidimiz, 2 bin 193 gazimiz var. 15 Temmuz’da gazilerimizle şehitlerimizi anacağız. Bu günü hep birlikte ihya edeceğiz.” diye konuştu. Başbakan, otoyol ve yan yollarıyla 200 kilometreden fazla güzergahta 4 milyona yakın ağaç dikildiğini söyledi.

Ağır araçlar şehre girmeyecek

Başbakan Yıldırım, bağlantı yolu projesinin tamamlanmasıyla beraber Anadolu Otoyolu’nun, Kuzey Marmara Otoyolu’yla birleştirileceğini, bu sayede Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na transit geçecek ağır vasıtaların şehir içine girmeyeceğini ve şehir içi trafiğinin rahatlayacağını anlattı. Yıldırım, ilk günden bu yana yolları adalet, kalkınma, istikrar için inşa ettiklerini ifade etti. Yıldırım, Kuzey Marmara Otoyolu’nda 12 kilometrelik 4 gidiş, 4 geliş yolun açıldığını belirterek, “Yolun sadece bu kısmının maliyeti 650 milyon lira. Bazıları diyor ki ‘Bu yollar çok pahalı.’ Kardeşim en pahalı hizmet olmayan hizmettir, yol olmazsa ne yapacaksın, nasıl yürüyecektin yol olmasaydı? Yolları yaptık, güzel güzel, tıpış tıpış yürüyorsun. Ya yol olmasaydı? Dağda, bayırda, ormanda kaybolup gidecektin, onun için yürürken yolları yapanlara da ‘Allah razı olsun’ de.” diye konuştu. Yıldırım, İstanbul’un trafik yükünü azaltmanın amaçlandığını, yol sayesinde Sultanbeyli’ye, Kozyatağı’na doğru giden ağır araçların şehir merkezine girmeden Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne gideceğini anlattı. Yıldırım, “Yol medeniyettir, su medeniyettir. Amacımız, milletin gönlünü hoş etmek” dedi.

Hayırlı, uğurlu olsun

Başbakan Binali Yıldırım, Pendik Kurtköy’de Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yollarının açılış töreninin ardından, makam aracının şoför koltuğuna oturdu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçti. Yıldırım, köprünün Avrupa yakasındaki şantiyeye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, daha sonra Çekmeköy Belediyesi'ni ziyaret etti.