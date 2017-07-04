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"Başbakan bile gelse, bizi kimse durduramaz!"

İran güdümlü Haşdi Şabi örgütü, Irak Başbakanı İbadi'nin emriyle dahi dağıtılamayacağını, buna kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

04 Temmuz 2017 Salı 22:51
"Başbakan bile gelse, bizi kimse durduramaz!"

Irak'ta İran güdümlü olarak hareket eden Haşdi Şabi örgütünün Üst Komisyonu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, hiç kimsenin Haşdi Şabi'yi dağıtamayacağını söyledi.

İran TV ve Radyo Birliği toplantısında konuşan Ebu Mehdi Mühendis, Haşdi Şabi’nin Musul operasyonundan sonra dağıtılacağına dair iddialara ilişkin, “Başbakan imzalasa dahi bu olmayacak. Gerekirse bir kez daha toplanılacak. Haşdi Şabi’nin dağıtılması büyük bir suçtur. Çünkü ümit verici bir harekettir” dedi.

Mühendis, “Haşdi Şabi gelecek seçime katılmayacak. Ancak Heşdi Şabi çizgisinde siyasi partiler sürece katılacak” diye konuştu. 

Heşdi Şabi yetkilisi ayrıca, “İran ve Hizbullah’ın Haşdi Şabi’ye doğrudan yardımı olmasaydı, şimdi elde ettiğimiz kazanımların hiçbiri olmayacaktı” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 22:51
  1. iran
  2. ırak
  3. haşdi şabi
  4. ebu mehdi mühendis
  5. Ortadoğu Haberleri
  • vatansevervatansever20 dk önce
    Hadi ya ibadi abd ve iran tasmasindan kurtuldu mu? Onlari buyur eden ibadi,Turkiyeye rest ceken ibadi..bu isler al gulum ver gulum..dikkat et musulda abd ve iran yanyana..biri havadan,biri karadan..yinede sana olumlu tikladim..araplari biraz daha tani derim..
  • haşdi şebbabihaşdi şebbabi43 dk önce
    işsiz güçsüz eline silah verilmiş bazı tipler..bir nevi yeniçeriler gibiler..vallah öyle dağıtılır ki vinci getirir getirmez ibadi meydana çok değil dört tanesini isyandan astımı komuta kademesinden bak nasıl dağılıyor..devleti ne sanıyorsunuz..araplar devletliderliğinde çok acımasız olurlar bu onların karakterinde var..madem güçlüler seçime girsinler..yooo olur mu fetö gibi hazıra konacak...
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Buyrun burdan yakin..sabah musul hakkinda ne yazdiysam,bu adamin agzindan aynisi dokuluyor.. Musul bir zafer degildir,sinirlarimizin daes kadar tehlikeli hasdi sabiye teslimiyetidir.. turkmen,araplarin,kurtlerin ezidilerin tehlike canidir.Sia mezhebinin irak,suriyede yayilma cabasidir..iranin akdenize yol acma cabasidir..musulu ingilizlere %10karsiliginda teslim edip(hos onuda alamadilar),misak.i milliden cikaranlar iki elim ahirette yakanizda..hukumetin en buyuk yanlisi bence musula gec kalinmasi oldu!bari kerkuku kurtarin..sehitlerimizin kemikleri sizlamasin..kerkuk duserse Turkiye cok buyuk yara alir..afrinede gucumuz yeter,kerkukede..acele edin,ata yadigarlari elden gidiyor..cunku ayni oyun orda da oynaniyor,istihbarat acikladi,bu gazete yazdi..
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti1 sa önce
    Allah emretdimi kün feyekün diledimi o vakit sizler kahhar ismi şerefine yakışan azabı göreceksiniz fil sahibleri gibi gebereceksiniz
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