"Başbakan bile gelse, bizi kimse durduramaz!"

Irak'ta İran güdümlü olarak hareket eden Haşdi Şabi örgütünün Üst Komisyonu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, hiç kimsenin Haşdi Şabi'yi dağıtamayacağını söyledi.

İran TV ve Radyo Birliği toplantısında konuşan Ebu Mehdi Mühendis, Haşdi Şabi’nin Musul operasyonundan sonra dağıtılacağına dair iddialara ilişkin, “Başbakan imzalasa dahi bu olmayacak. Gerekirse bir kez daha toplanılacak. Haşdi Şabi’nin dağıtılması büyük bir suçtur. Çünkü ümit verici bir harekettir” dedi.

Mühendis, “Haşdi Şabi gelecek seçime katılmayacak. Ancak Heşdi Şabi çizgisinde siyasi partiler sürece katılacak” diye konuştu.

Heşdi Şabi yetkilisi ayrıca, “İran ve Hizbullah’ın Haşdi Şabi’ye doğrudan yardımı olmasaydı, şimdi elde ettiğimiz kazanımların hiçbiri olmayacaktı” ifadelerini kullandı.