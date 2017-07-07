Başbakan Yıldırım, Ankara'ya yüksek hızlı trenle döndü

Başbakan Yıldırım, Polatlı ziyaretinin ardından Ankara'ya Yüksek Hızlı Trenle döndü.

Yıldırım, Polatlı'daki ziyaretlerinin ardından dönüş için Polatlı Yüksek Hızlı Tren Garı'na gitti.

Garın girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Yıldırım, daha sonra gara girdi. Yıldırım'ın, bu sırada kendisini görüntüleyen kameramanlara, "Hiç trene binen adam görmediniz mi?" diye espiri yaptı.

Peronda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile banka oturan Yıldırım, "Bu hafta cuma namazı için Polatlı'yı seçmenizin özel bir nedeni var mıydı?" sorusu üzerine, "Polatlı, biliyorsunuz darbe girişimine karşı en önce harekete geçen, tarihsel iç güdüsü de yüksek bir ilçe. Sakarya Meydan Muharebesi burada oldu. Polatlılı vatandaşlar, Topçu ve Füze Okulu'ndan çıkan isyancıları, darbecileri yolları kapatarak durdurdular, büyük kahramanlık gösterdiler. 15 Temmuz'un sene-i devriyesi olması münasebetiyle hem o duyguyu canlı tutmak hem de şehit olan Polatlılı vatandaşlarımızın ailesini ziyaret etmek için Polatlı'yı tercih ettik." ifadelerini kullandı.

Bölgede hasat mevsimi olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Burası İç Anadolu'nun buğday ambarlarından bir tanesi. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin sorunlarını dinleme fırsatı bulduk. Bir süre önce burada bir sel felaketi yaşandı. Onunla ilgili de bilgi aldık. Yardımlar yapıldı, ilave talepler var mı, yok mu? Onları öğrenmiş olduk." dedi.

"BİRAZ ESKİ GÜNLERİ YAŞAMAK İSTEDİK"

Ankara'ya neden trenle döndüğünün sorulması üzerine Yıldırım, "Biraz eski günleri yaşamak istedik." diye konuştu.

Yıldırım, "Daha önce tren beklemiş miydiniz?" sorusuna ise "Tren çok bekledik, tren de bizi çok bekletti ama artık değil." karşılığını verdi.

Binali Yıldırım daha sonra 91216 sefer sayılı Konya-Ankara yüksek hızlı trenine binerek, Ankara'ya gitti.

Başbakan Yıldırım'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri eşlik etti.

Bakanlık yetkilileri yol boyunca güzergaha ilişkin Başbakan Yıldırım'a bilgi aktardı.