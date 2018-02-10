Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan Afrin sloganına böyle cevap verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'da AK Parti il kongresinde yaptığı konuşmada, 'Başbakan bizi Afrin'e götür' sloganlarına kayıtsız kalmayıp esprili bir cevap vererek 'Çıkışta hazır olun gidiyoruz' dedi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:09
Başbakan Afrin sloganına böyle cevap verdi

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerini solladık. Türkiye'ye birincilik yakışır...Her alanda rekordan rekora koşmaya devam ediyoruz. Sadece yollar, havalimanları, hastaneler, okullar yapmadık. Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çeteleri ve darbecileri eze eze bugünlere geldik.

CUMHURBAŞKANIMIZIN HAYATINA SON VERMEK İSTEDİLER...

Cumhurbaşkanımızın Muğla'da hayatına son vermek istediler, ama milletimiz alçaklara geçit vermedi. FETÖ'cü darbecilere o gece gününü gösterdiniz. Bu ülkede felaket tellalıüğı yapanlar hiç eksik olmadı ama ekonomimiz sağlam temeller üzerinde durmaya devam ediyor.

MEHMETÇİĞİMİZ DESTAN YAZIYOR

Zeytin Dalı harekatımız devam ediyor. Mehmetçikle beraber ÖSO'nun kahraman yiğitleri bölgenin huzuru için destanlar yazıyor. Mehmetçiğimiz hudutlarımızın güvenliği için oradalar. Terör örgütlerini ortadan kaldırmak için oradalar. İstikbalimiz için gece gündüz demeden destan yazıyorlar

BİZ AFRİN'E SAVAŞA GİTMEDİK

Bu harekatı saptırmaya çalışanlar var ama biz haklıyız ve sonuna kadar bu yolda devam edeceğiz. Biz Afrin'e savaşa gitmedik. Orada yıllardır Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden örgütün zulmünü bitirmek için gittik. Sadece teröristlere karşı bir harekat yürüttüğümüzü herkes biliyor.

MİLLİLİK VE YERLİLİK PKK AĞZIYLA OLMAZ

Kılıçdaroğlu milli ve yerli olmaktan bahsediyor. Kendi silahımızı yapamıyoruz diyor. Ey Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun, Ortaçağda mı kaldık. Türkiye tankını da İHA'sını da yapıyor. Uyan artık uyan. Millilik ve yerlilik PKK ağzıyla konuşmakla olmaz.

AFRİN SLOGANLARINA CEVAP: ÇIKIŞTA HAZIR OLUN GİDİYORUZ

Başbakan salondaki 'Başbakan bizi Afrin'e götür' sloganlarına kayıtsız kalmayarak esprili bir cevap verdi. Başbakan gençlere 'Çıkışta hazır olun gidiyoruz' dedi. Başbakan'ın bu sözleri salondan büyük alkış aldı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 14:09
  1. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azeri vekilden Avrupa'ya 'Afrin' tokadı
    1. Azeri vekilden Avrupa'ya 'Afrin' tokadı
    2. 'Bu sitelerde ne para götürüyorlar'..
    3. İtiraf ettiler: Türk tanklarına karşı...
    4. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na çok sert..
    5. Hulusi Paşa Atina'yı titretti! Yunan..
    6. Afrin harekâtına katılan askerlerin en..
    7. Meral Akşener tehdit etti: Hepinize..
    8. Halk TV'de Afrin skandalı
    9. Sömürmeye değil, ihya etmeye..
    10. Helikopterin düşürülmesi sonrası..
    11. Bir düzine gollü maç! Gölcükspor 6..
    12. Son dakika! İsrail-Suriye krizinde son..
    13. Başbakan Yıldırım şehit sayısını..
    14. Tam 6 gol var kazanan yok!
    15. Helikopterimizin düşürüldüğü bölgede..
    16. Helikopterin düşürülmesi sonrası TSK..
    17. Utaş Uşakspor adım adım şampiyonluğa!
    18. Teröristler ATAK'ı Amerikan füzesiyle..
    19. Dikkat çeken teklif: Adı 'Recep Tayyip..
    20. İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’