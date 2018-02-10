Başbakan Afrin sloganına böyle cevap verdi

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerini solladık. Türkiye'ye birincilik yakışır...Her alanda rekordan rekora koşmaya devam ediyoruz. Sadece yollar, havalimanları, hastaneler, okullar yapmadık. Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çeteleri ve darbecileri eze eze bugünlere geldik.

CUMHURBAŞKANIMIZIN HAYATINA SON VERMEK İSTEDİLER...

Cumhurbaşkanımızın Muğla'da hayatına son vermek istediler, ama milletimiz alçaklara geçit vermedi. FETÖ'cü darbecilere o gece gününü gösterdiniz. Bu ülkede felaket tellalıüğı yapanlar hiç eksik olmadı ama ekonomimiz sağlam temeller üzerinde durmaya devam ediyor.



MEHMETÇİĞİMİZ DESTAN YAZIYOR

Zeytin Dalı harekatımız devam ediyor. Mehmetçikle beraber ÖSO'nun kahraman yiğitleri bölgenin huzuru için destanlar yazıyor. Mehmetçiğimiz hudutlarımızın güvenliği için oradalar. Terör örgütlerini ortadan kaldırmak için oradalar. İstikbalimiz için gece gündüz demeden destan yazıyorlar

BİZ AFRİN'E SAVAŞA GİTMEDİK

Bu harekatı saptırmaya çalışanlar var ama biz haklıyız ve sonuna kadar bu yolda devam edeceğiz. Biz Afrin'e savaşa gitmedik. Orada yıllardır Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden örgütün zulmünü bitirmek için gittik. Sadece teröristlere karşı bir harekat yürüttüğümüzü herkes biliyor.

MİLLİLİK VE YERLİLİK PKK AĞZIYLA OLMAZ



Kılıçdaroğlu milli ve yerli olmaktan bahsediyor. Kendi silahımızı yapamıyoruz diyor. Ey Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun, Ortaçağda mı kaldık. Türkiye tankını da İHA'sını da yapıyor. Uyan artık uyan. Millilik ve yerlilik PKK ağzıyla konuşmakla olmaz.



AFRİN SLOGANLARINA CEVAP: ÇIKIŞTA HAZIR OLUN GİDİYORUZ

Başbakan salondaki 'Başbakan bizi Afrin'e götür' sloganlarına kayıtsız kalmayarak esprili bir cevap verdi. Başbakan gençlere 'Çıkışta hazır olun gidiyoruz' dedi. Başbakan'ın bu sözleri salondan büyük alkış aldı.