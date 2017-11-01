Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan açıkladı: Son 10 yılın en yüksek rakamı

İhracat rakamları Ekim ayında yüzde 15,6 artışla 13,5 milyar dolar oldu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:44
Başbakan açıkladı: Son 10 yılın en yüksek rakamı

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracat Haftası etkinliğinde ekim ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

İhracat ekimde yüzde 15,6 artarak 13 milyar 528 milyon dolara ulaştı.

Bu yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 128 milyar 659 milyon dolar olan ihracat, son 12 aylık dönemde de bir önceki yıla göre yüzde 10,7 artışla 154 milyar 227 milyon dolara ulaştı.

Türkiye’nin miktar bazında ihracatı da Ekim ayında yüzde 14,1 artarak 10,1 milyon ton olurken, ilk dokuz ayda yüzde 11,9 artış gösterdi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:44
  1. ihracat rakamları
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    İthalatında %30 arttığınısöyleseydin keşke.....Yolda 15 tl buldun diye sevinen 30 tl kaybedincede oynuyormuş.....Ne günlere kaldık....Milletin aklıyla alay edenler size sesleniyorum;bu yalanlarınıza arka tarafımızla gülüyoruz.
  • ali telliali telli2 sa önce
    Mükemmel,harika.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ankara'da buzlanan alt geçitte 23 araç birbirine girdi
  1. Ankara'da buzlanan alt geçitte 23 araç..
  2. Burak Yılmaz: Milli maç sonrası..
  3. 23 araç birbirine girmişti, nedeni..
  4. Örümcek ipeğinden hassas işitme cihazı..
  5. Siirt ve Bitlis'ten şok eden kare
  6. Yakubu hayatını kaybetti
  7. Çin'den 'hayalet drone' hamlesi
  8. Muğla'da okul servisi şoförü..
  9. New York'taki terör saldırısına Donald..
  10. Valilik açıkladı! Ahmet Edip Uğur'un..
  11. İbadi'nin planı ortaya çıktı
  12. Müjdat Gezen iyice çirkinleşti:..
  13. Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
  14. Kim Jong-un'dan Trump'a ağır hakaret
  15. 'O konuda hepimize düşen büyük..
  16. Lüks villada 'ölüm' üretimi
  17. Milli Savunma Bakanlığı’ndan..
  18. Eve geç geldi diye ayak bileklerinden..
  19. Whatsapp bir yıldır beklenen özelliği..
  20. Edip Uğur'un eşi gözaltına mı alındı?
İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
Kışlada askerler birbirine girdi: Yaralılar var
Kışlada askerler birbirine girdi: Yaralılar var
'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi