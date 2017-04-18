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Başbakan açıkladı! Salon ayağa kalktı

Referandum sonrası ilk grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın Erdoğan'ın AK Parti'ye döneceğini açıklaması salonda büyük coşku ile karşılandı.

Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:00

Başbakan Binali Yıldırım, AK Partigrup toplantısında yaptığı konuşmada, "Hemen yürürlüğe girecek olan diğer bir husus da Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu AK Parti ile ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Resmi sonuçlarının ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız." dedi.

Başbakan'ın sözleri salonda büyük bir coşku ile karşılandı. 

KURUCU GENEL BAŞKANIMIZI PARTİMİZE DAVET EDECEĞİZ

Önce yürürlüğe girecek hususlardan birisi Hakimler Savcılar Kurulu'dur. Askeri yargı tamamen sona erdirilecek, yargıda birlik sağlanmış olacak. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı bir kez daha teyid edilmiş olacak. Hemen yürürlüğe girecek olan diğer bir husus da Cumhurbaşkanımızın kurucusu olduğu AK Parti ile ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Resmi sonuçlarının ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız.
(Binali Yıldırım'ın açıklaması salonda alkış ve sloganlarla karşılandı)

 

 
EtiketlerAK PARTİBinali yıldırımRecep Tayyip Erdoğan
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:00
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ziya

NEDİYEYİM HAYIRLI OLSUN.. AZ ÖZNCE MEMURLAR NETE OKUDUM 1750 PTT PERSONEL14,04,1983 SONRA DOĞANLAR BAŞVURUR DİYOR EMEK VERİYORUZ KPSS GİRİYORUZSAÇMALIKLARLA KARŞILAŞIYORUZİNSALLAH3 KASIM 2017HAYIR

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