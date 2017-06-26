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Başbakan açıkladı! ‘O karar…’

Başbakan Binali Yıldırım, "Terörist, saldıran değil sizden kaçan, saklanan konuma geldi. Terörle mücadelede geldiğimiz en önemli nokta budur. Savunma değil, taarruz. Geçen yıl 6 Ağustos'ta aldığımız bu karar, bugüne kadar sahada mutlak üstünlüğü ele geçirmemizi sağladı. Bundan sonra da buna devam edeceğiz." dedi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 10:56
Başbakan açıkladı! ‘O karar…’

 Ramazan Bayramı'nın ilk gününü memleketi Erzincan'da geçiren Başbakan Binali  Yıldırım,  Kemah İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Yıldırım, burada 3. Ordu Komutanı  Orgeneral İsmail Serdar Savaş tarafından karşılandı. Tören mangasını selamlayan  Yıldırım, askerlerin bayramını tebrik etti.

 Kemah Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Varol Öztekin,  ilçe kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin  Yıldırım'a bilgi verdi. Öztekin, bölgedeki askerlerin koordinat vermesi ve  silahlı insansız hava aracının bombalamasıyla 4 teröristi etkisiz hale  getirdiklerini söyledi. Komutan ve askerlerini tebrik eden Başbakan Yıldırım, askerlerin  Ramazan Bayramı dışında bölgedeki vatandaşlara bir bayram daha yaşattıklarını  söyledi.

'TERÖR KONUSUNDA GEVŞEME YOK'

Vatandaşlar Sabah namazına giderken, bayram telaşıyla yollardayken,  bayramı nasıl geçireceğini planlarken askerlerin dağlarda olduğuna işaret eden  Yıldırım, şöyle konuştu: "Dağda, gecenin karanlığında vatandaşın huzuru, güveni ve rahatı için  gece gündüz demeden gayret gösterdiniz. Millet size minnettardır. Milletim adına  teşekkür ediyorum, tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Yaptığınız kahramanlıklardan  dolayı ülke olarak gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Ben bizatihi gelerek  duygularımı paylaşmak istedim. Terörle mücadelede kararlılığımız artan şekilde  devam ediyor. İnşallah milletimizi bu beladan kurtaracağız. Ülkenin terörle  anılmasının önüne geçinceye kadar faaliyetlerimiz devam edecek. Bu konuda en ufak  bir gevşeme en ufak bir rehavet yok. Bundan emin olabilirsiniz."

 Yıldırım, güvenlik güçlerinde de aynı kararlılığı görmenin kendilerini  heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini belirtti. Askerlerin ihtiyacı olan her şeyi temin etme ve bu alanda sonuç odaklı  çalışma gerçekleştirmenin herkesin ortak sorumluluğu ve görevi olduğunu  vurgulayan Yıldırım, gelişmelerin hem vatandaşa umut verdiğini hem de  teröristlerin bozguna uğramasına sebep olduğunu ifade etti. Başbakan Yıldırım, "Terörist, saldıran değil sizden kaçan, saklanan  konuma geldi. Terörle mücadelede geldiğimiz en önemli nokta budur. Savunma değil,  taarruz. Geçen yıl 6 Ağustos'ta aldığımız bu karar, bugüne kadar sahada mutlak  üstünlüğü ele geçirmemizi sağladı. Bundan sonra da buna devam edeceğiz"  ifadesini kullandı.

'İHA'LARLA GEÇİŞLERİ KONTROL EDİYORUZ'

Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını zaman zaman sızmalar  olduğunu, bu sızmaların önüne geçmek için ciddi tedbirler aldıklarını dile  getiren Yıldırım, şunları kaydetti: "Bütün hudutlarımız, Hatay'dan başlayıp Dilucu'na varıncaya kadar  İran, Irak, Suriye hudutlarımızın tamamını 'Entegre Hudut Güvenlik Sistemi'  dediğimiz, hem fiziki bariyerler hem algılama sistemleri hem de gözetleme  sistemleriyle donatıyoruz. Bu, 2 yıl içinde büyük ölçüde tamamlanmış olacak ama  bu sırada da İHA'lar ile geçişleri kontrol ediyoruz. Bu konuda hiç müsamaha  göstermiyoruz." 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 10:56
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