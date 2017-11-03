Başbakan açıkladı: 1-2 gün içinde...

Başbakan Yıldırım, Erzincan Üniversitesi 2017-2018 akademik yıl açılışı ve fahri doktora tevcih töreninde konuştu. Başbakan Yıldırım, TEOG'un yerine gelecek olan yeni sistemin 1-2 gün içinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklanacağını söyledi.

Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

81 ilimize en az bu kadar hizmet yaptık. Üniversite büyüdükçe, şehir büyüdükçe Türkiye büyüyor, Türkiye kalkınıyor. Durmadan yorulmadan güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Erzincan Üniversitesi'nden Türkiye'nin geleceğine damga vuracak nice bilim, kültür, siyaset adamları yetişmeye devam edecek. Bu uğurda çaba gösteren üniversitemizin saygıdeğer hocalarına, yöneticilerine ayrıca şükranlarımı sunuyorum. 2018-2019 için üniversite giriş sisteminde bazı yenilikler yapıldı. Sınav basitleştirildi. Eskiden 76 üniversite vardı, şimdi 186 üniversite var. Liselerden mezun olanların sayısı neredeyse üniversiteye gireceklerin sayısına yaklaştı.

1-2 GÜN İÇİNDE MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ TARAFINDAN PAYLAŞILACAK

TEOG diye bilinen ortaokuldan liseye geçiş için bir sistem vardı. Bu sistemde de bir değişikliğe gidiyoruz. Bu seneden itibaren uygulayacağız. Bunun son şekli verildi, MEB, uzmanlar, hocalarımızın görüşleri, ilgili STK'ların görüşleri dikkate alınarak çerçeve çizildi. 1-2 gün içinde Milli Eğitim Bakanımız bunu kamuoyu ile paylaşacak.